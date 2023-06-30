متخصصة بشؤون الهجرة: خطة ترحيل اللاجئين من بريطانيا إلى رواندا فاشلة منذ البداية (فيديو)

اعتبرت المحامية المتخصصة بشؤون الهجرة نادية البزاز أن طرح خطة ترحيل طالبي اللجوء إلي رواندا كان الغرض منها في الأساس تخويف طالبي اللجوء من القدوم إلى بريطانيا، واعتبرتها خطة فاشلة.

وقضت محكمة الاستئناف البريطانية، أمس الخميس، برفض طلب الحكومة ترحيل طالبي اللجوء الذين يأتون إلى أراضيها عبر قوارب صغيرة إلى رواندا. وخلصت المحكمة بأغلبية اثنين من ثلاثة إلى أنه لا يمكن اعتبار رواندا دولة ثالثة آمنة.

وقالت المحكمة إن هناك أسبابا جوهرية للاعتقاد بأن أولئك الذين سيرسلون إليها سيعادون إلى بلدانهم الأصلية، وسيواجهون هناك “الاضطهاد أو غيره من أشكال المعاملة غير الإنسانية”.

وأشارت نادية البزاز إلى قيام الداخلية البريطانية بالفعل خلال الفترة الماضية بوضع عدد من طالبي اللجوء في الحجز والتجهيز لترحيلهم إلي رواندا، لكن مع صدور قرار المحكمة برفض الترحيل، ستنخفض المخاوف، لكن سيظل القلق موجودًا لدى طالبي اللجوء حول مصيرهم والخطوات القادمة من الحكومة البريطانية.

المحامية المتخصصة بشؤون الهجرة نادية البزاز: خطة ترحيل اللاجئين في #بريطانيا إلى #روندا فاشلة من البداية pic.twitter.com/aVnX2FazpI — الجزيرة مباشر (@ajmubasher) June 29, 2023

وحول تعهد رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك بالاستمرار في الضغط لترحيل طالبي اللجوء إلى رواندا، قالت “هذا كان أول شعار استخدمه سوناك في الانتخابات، وقال إنه سيغلق ملف وصول اللاجئين إلي البلاد، حتى يقلل من أعداد الوافدين إلى بريطانيا”. وأضافت “بدأ في تنفيذ خطته بالفعل، وتأخر البت في قبول أو رفض قضايا طالبي اللجوء، كما سعى لإبرام اتفاقية مع فرنسا لمنع وصول طالبي اللجوء من الحدود الفرنسية”، مؤكدة أن كل هذه المحاولات الغرض منها كسب أكبر قدر من الأصوات والشعبية في العمليات الانتخابية.

كما أكدت أنها كانت تتوقع من البداية فشل هذه العملية، معتبرة أن رواندا “لا تملك الإمكانيات الهائلة التي يحظى بها اللاجئون في بريطانيا، كما أن الخطة كانت غير منظمة وغير مستوفية شروط حقوق الإنسان”.

قانون بديل

وكشفت المحامية المتخصصة بشؤون الهجرة عن أسباب توجه الحكومة البريطانية إلى ترحيل طالبي اللجوء، وقالت “عندما كانت بريطانيا عضوا بالاتحاد الأوربي، كان قانون دبلن يحكم جميع البلاد الأوربية بشأن طالبي اللجوء، وكان يقضي بأن من حق بريطانيا إرجاع أي طالب للجوء”.

لكن بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوربي، وخروجها بالتبعية من مظلة قانون دبلن، شهدت بريطانيا أعدادًا كبيرة من طالبي اللجوء، وكان عليها الموافقة عليها لأنها لم توجد بديلا لهذا القانون، لذلك لجأت الحكومة لفكرة ترحيل طالبي اللجوء إلى رواندا، وفقًا لنادية.

ويمثل حكم المحكمة ضربة شديدة لرئيس الوزراء البريطاني الذي يواجه مشكلات أخرى، منها ارتفاع التضخم وأسعار الفائدة، وتراجع الشعبية، وسط ضغوط متزايدة من حزبه والمواطنين للتعامل مع الأعداد المتزايدة من طالبي اللجوء الذين يكلف الدولة نحو 3 مليارات جنيه إسترليني سنويا.