سياسة|العراق

طالب بتسليمه.. تحركات قانونية بالعراق لملاحقة المُسيء إلى القرآن في السويد

وقفة أمام السفارة السويدية في بغداد رفضًا لقيام متطرف بحرق نسخة من القرآن الكريم أمام أحد المساجد في ستوكهولم
30/6/2023-|آخر تحديث: 30/6/202301:27 AM (بتوقيت مكة المكرمة)

أوعز رئيس مجلس القضاء الأعلى بالعراق فائق زيدان، الخميس، بالتحرك قانونيًّا ضد الشخص الذي أساء إلى القرآن الكريم بالعاصمة السويدية ستوكهولم، عملًا بأحكام المادة 14 من قانون العقوبات العراقي.

جاء ذلك في بيان صادر عن المجلس الأعلى، عقب دعوة زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، في تغريدة، إلى سحب الجنسية العراقية منه، وفق وكالة الأنباء العراقية “واع”.

ويوم الأربعاء، مزق سويدي من أصل عراقي، يُدعى سلوان موميكا (37 عاما)، نسخة من القرآن الكريم، وأضرم النار فيها عند مسجد ستوكهولم المركزي، بعد أن منحته الشرطة تصريحا بتنظيم الاحتجاج إثر قرار قضائي.

وقال المجلس في بيانه إن “زيدان أوعز إلى رئاسة الادّعاء العام وبالتنسيق مع محكمة تحقيق الكرخ الأولى، بضرورة إكمال الإجراءات القانونية لطلب استرداد هذا الشخص ومحاكمته وفق القانون”.

وبحسب وكالة الأنباء الرسمية “أعلن المتحدث باسم وزارة الخارجية أحمد الصحاف أن الحكومة العراقية تطالب السلطات السويدية بتسليمه لمحاكمته وفق القانون العراقيّ”.

في سياق متصل، نشرت وكالة (بغداد اليوم)، وثيقة سابقة صدرت في فبراير/ شباط الماضي عن المجلس الأعلى للقضاء، تحتوي على “أمر قبض وتحرٍّ بحق السويدي ذي الأصول العراقية (سلوان موميكا)، من سكان الموصل سابقا”.

وجاء في الوثيقة أن “سلوان موميكا (وهو سرياني الديانة)، كان قد تقدم بطلب للحكومة السويدية بحرق نسخة من القرآن في ستوكهولم في 10 فبراير الماضي، إلا أن طلبه قوبل بالرفض بسبب المخاطر الأمنية المحتملة”.

المصدر : الجزيرة مباشر + وكالات