طالب بتسليمه.. تحركات قانونية بالعراق لملاحقة المُسيء إلى القرآن في السويد

أوعز رئيس مجلس القضاء الأعلى بالعراق فائق زيدان، الخميس، بالتحرك قانونيًّا ضد الشخص الذي أساء إلى القرآن الكريم بالعاصمة السويدية ستوكهولم، عملًا بأحكام المادة 14 من قانون العقوبات العراقي.

جاء ذلك في بيان صادر عن المجلس الأعلى، عقب دعوة زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، في تغريدة، إلى سحب الجنسية العراقية منه، وفق وكالة الأنباء العراقية “واع”.

ويوم الأربعاء، مزق سويدي من أصل عراقي، يُدعى سلوان موميكا (37 عاما)، نسخة من القرآن الكريم، وأضرم النار فيها عند مسجد ستوكهولم المركزي، بعد أن منحته الشرطة تصريحا بتنظيم الاحتجاج إثر قرار قضائي.

وقال المجلس في بيانه إن “زيدان أوعز إلى رئاسة الادّعاء العام وبالتنسيق مع محكمة تحقيق الكرخ الأولى، بضرورة إكمال الإجراءات القانونية لطلب استرداد هذا الشخص ومحاكمته وفق القانون”.

'زيدان يوجه باتخاذ الإجراءات القانونية بحق الشخص الذي أحرق المصحف الشريف' https://t.co/ImfD5w7tCI — واع (@INA__NEWS) June 29, 2023

وبحسب وكالة الأنباء الرسمية “أعلن المتحدث باسم وزارة الخارجية أحمد الصحاف أن الحكومة العراقية تطالب السلطات السويدية بتسليمه لمحاكمته وفق القانون العراقيّ”.

'الصحاف: نطالب السلطات السويدية بتسليم العراقي الذي وجه إهانة للقرآن الكريم' https://t.co/u1MJ0cqJdY — واع (@INA__NEWS) June 29, 2023

في سياق متصل، نشرت وكالة (بغداد اليوم)، وثيقة سابقة صدرت في فبراير/ شباط الماضي عن المجلس الأعلى للقضاء، تحتوي على “أمر قبض وتحرٍّ بحق السويدي ذي الأصول العراقية (سلوان موميكا)، من سكان الموصل سابقا”.

وجاء في الوثيقة أن “سلوان موميكا (وهو سرياني الديانة)، كان قد تقدم بطلب للحكومة السويدية بحرق نسخة من القرآن في ستوكهولم في 10 فبراير الماضي، إلا أن طلبه قوبل بالرفض بسبب المخاطر الأمنية المحتملة”.