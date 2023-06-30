رئيس وزراء بريطانيا: نحترم قرار المحكمة بشأن خطة ترحيل اللاجئين إلى رواندا لكننا سنطعن عليه (فيديو)

قال رئيس وزراء بريطانيا ريشي سوناك، اليوم الجمعة، إن حكومته تحترم قرار المحكمة بشأن عدم قانونية خطة ترحيل طالبي اللجوء إلى رواندا، لكنه أعرب عن عدم اتفاقه مع القرار.

وقضت محكمة الاستئناف البريطانية، أمس الخميس، برفض طلب الحكومة ترحيل طالبي اللجوء الذين يأتون إلى أراضيها عبر قوارب صغيرة إلى رواندا.

وخلصت المحكمة بأغلبية اثنين من ثلاثة إلى أنه لا يمكن اعتبار رواندا دولة ثالثة آمنة.

وقالت المحكمة إن هناك أسبابا جوهرية للاعتقاد بأن أولئك الذين سيرسلون إليها سيعادون إلى بلدانهم الأصلية، وسيواجهون هناك “الاضطهاد أو غيره من أشكال المعاملة غير الإنسانية”.

وأكد سوناك في كلمة له أن رواندا وفرت كل المتطلبات الأساسية لضمان إقامة المهاجرين بصفة آمنة، معلنا اعتزام حكومته الطعن على قرار المحكمة.

ويمثل حكم المحكمة ضربة شديدة لرئيس الوزراء البريطاني الذي يواجه مشكلات أخرى، منها ارتفاع التضخم وأسعار الفائدة، وتراجع الشعبية، وسط ضغوط متزايدة من حزبه والمواطنين للتعامل مع الأعداد المتزايدة من طالبي اللجوء الذين يكلف الدولة نحو 3 مليارات جنيه إسترليني سنويا.