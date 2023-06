الأمم المتحدة تصدر قائمة مُحدثة لشركات تتعامل مع المستوطنات الإسرائيلية

أصدر مكتب حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، الجمعة، قائمة محدثة بأسماء الشركات التي تتعامل مع المستوطنات الإسرائيلية المقامة على الأراضي الفلسطينية المحتلة وعددها 97.

ويأتي تحديث القائمة، الذي طال انتظاره، في ظل تصاعد الانتهاكات الإسرائيلية في الضفة الغربية في الأشهر الخمسة عشر الماضية، بما في ذلك اشتباكات دامية خلال مداهمات لجيش الاحتلال في عدة مدن أبرزها جنين، واعتداءات قام بها مستوطنون إسرائيليون في القرى الفلسطينية.

ولفت البيان الأممي إلى أن التقرير الذي صدر في العام 2020 “حدد 112 كيانًا تجاريًا كان لدينا أسباب معقولة لاستنتاج مشاركتها في واحد أو أكثر من الأنشطة المحددة المشار إليها في قرار مجلس حقوق الإنسان”.

The UN has just released an updated list of companies associated with Israel's settlements. Appluse to the 15 firms that have cut ties since Feb 2020. However, 97 businesses including Airbnb, Booking, Expedia, and JC Bamford, remain involved.#Shame https://t.co/57o1CpYRGW pic.twitter.com/WP7LA4tByC

— Lema (@Lemapal) June 30, 2023