وسط حضور عربي لافت.. تعرّف إلى أبرز الحاضرين حفل تنصيب أردوغان رئيسا لتركيا (فيديو)

شارك 78 مسؤولاً دوليًّا بارزًا في مراسم تنصيب الرئيس التركي رجب طيب أردوغان لولاية جديدة اليوم السبت في أنقرة، وتضمّن الحضور 21 رئيس دولة، و13 رئيس وزراء، ورؤساء منظمات دولية، كما شهدت المراسم حضورًا عربيًّا لافتًا.

وشكر أردوغان في أثناء كلمته العديد من الرؤساء والزعماء الذي حضروا مراسم تنصيبه، وذكرهم اسمًا اسمًا.

وحضر كل من الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود، ورئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية عبد الحميد الدبيبة، ورئيس الوزراء اللبناني نجيب ميقاتي.

كما شارك وزراء خارجية السعودية الأمير فيصل بن فرحان، والكويت الشيخ سالم عبد الله الجابر الصباح، ومصر سامح شكري، والأردن أمين الصفدي، والعراق فؤاد حسين، وتونس نبيل عمار، وشارك من قطر وزير الداخلية الشيخ خليفة بن حمد بن خليفة آل ثاني.

كذلك شارك رئيس المجلس الاتحادي الإماراتي صقر غباش، ورئيس مجلس الدولة العماني الشيخ عبد الملك الخليلي، ورئيس مجلس الأمة الجزائري صالح قوجيل، ورئيس المجلس الوطني الفلسطيني روحي فتوح.

حضور عربي لافت في مراسم تنصيب أردوغان 🇸🇦وزير الخارجية السعودي

🇦🇪رئيس المجلس الاتحادي الإماراتي

🇰🇼وزير الخارجية الكويتي

🇪🇬وزير الخارجية المصري

🇮🇶وزير الخارجية العراقي

🇩🇿رئيس مجلس الأمة الجزائري

🇯🇴نائب رئيس الوزراء الأردني

🇱🇧رئيس الحكومة اللبنانيةhttps://t.co/sLoLdOJLUR pic.twitter.com/s0IoNpzylr — Anadolu العربية (@aa_arabic) June 3, 2023

كما شارك الرئيس الأذربيجاني إلهام علييف، والفنزويلي نيكولاس مادورو، والبلغاري رومين راديف، والغابوني علي بونغو أونديمبا، وكل من رؤساء غينيا بيساو عمر سيسوكو إمبالو، وجنوب أفريقيا سيريل رامافوسا، والجبل الأسود ياكوف كيلاتوفيتش، وكازاخستان قاسم جومرد توكاييف، وقرغيزيا صدر جباروف، والكونغو دانيس ساسو.

وحضر المراسم أيضًا كل من رئيسة كوسوفو فيوزا عثماني، ورئيس شمال قبرص التركية أرسين تتار، وشمال مقدونيا ستيفو بينداروفسكي، وأوزبكستان شوكت ميرضيايف، ورواندا باول كاغامي، فضلًا عن الرؤساء السنغالي ماكي سال، والتوغولي فاوري إسوزيمنا، والتركمانستاني سيردار بيردي محمدوف، والبنغالي محمد شهاب الدين تشوبو، والغيني مامادي دومبويا.

دخول الرئيس #أردوغان وعقيلته لحفل توليه ولاية رئاسية جديدة رسميا بالمجمع الرئاسي في #أنقرة pic.twitter.com/jR9Ni0bxjo — Anadolu العربية (@aa_arabic) June 3, 2023

وشارك في المراسم رؤساء وزراء 13 دولة بينهم الباكستاني شهباز شريف، والمجري فيكتور أوربان، والأرميني نيكول باشينيان.

كما حضر المراسم ممثلو 8 منظمات دولية، بينهم الأمناء العامون لمنظمات “الدول التركية” قوبانيتش بيك عمر علييف، وحلف شمال الأطلسي “ناتو” ينس ستولتنبرغ، و”التعاون الإسلامي” حسين إبراهيم طه.

وشارك في المراسم أيضًا 12 دولة على مستوى رؤساء البرلمانات، بينهم رئيس مجلس “الدوما” الروسي فياتشيسلاف فولودين، ونائب رئيس اللجنة الدائمة للمجلس الوطني لنواب الشعب الصيني دينغ تشونغلي.

وحضر أيضًا رئيسة مجلس رئاسة البوسنة والهرسك زيليكا سفيجانوفيتش، وعضوا المجلس زيليكو كومشيتش ودينيس بيسيروفيتش، وزعيم صرب البوسنة ميلوراد دوديك.

كما كان من ضمن المشاركين، الرئيس الألماني السابق كريستيان وولف، والمستشار السابق غيرهارد شرودر، ورئيس جمهورية شمال قبرص التركية السابق درويش أر أوغلو، وعضو المجلس الرئاسي السابق للبوسنة والهرسك بكر عزت بيغوفيتش، ورئيس الوزراء السويدي السابق كارل بيلدت.

مواطنون أتراك يستقبلون الرئيس #أردوغان بالورود بعد أداءه اليمين الدستورية pic.twitter.com/BbTDN4DFp5 — Anadolu العربية (@aa_arabic) June 3, 2023

وفي وقت سابق السبت، أدى الرئيس التركي رجب طيب أردوغان اليمين رئيسًا للبلاد.

واجتمعت الجمعية العامة للبرلمان التركي في العاصمة أنقرة من أجل مراسم أداء أردوغان القسَم، لولاية رئاسية جديدة مدتها 5 أعوام.

وأدى أردوغان القسَم عقب تسلمه وثيقة التنصيب من الرئيس المؤقت للبرلمان دولت باهجتلي.