متحدث حركة “إنصاف” للجزيرة مباشر: الديمقراطية في باكستان زائفة وعلى الجيش الابتعاد عن السياسة (فيديو)

علّق عبد الصمد يعقوب المتحدث باسم حزب حركة “إنصاف” في باكستان، على اعتقال السلطات لـ”برويز إلهي”، رئيس الحزب الذي ينتمي إليه رئيس الوزراء السابق عمران خان، في مدينة لاهور شرقي البلاد.

وقال يعقوب في حوار مع المسائية على الجزيرة مباشر، الجمعة، إن “هناك ديمقراطية زائفة في باكستان، فبعد اغتيال رئيسة الوزراء الباكستانية السابقة بينظير بوتو، يأتي الدور الآن على عمران خان، عبر محاولات تنحيته”.

واعتبر أن عمران خان هو الزعيم الأشهر في باكستان، وأن التدخلات السياسية من قبل العسكر في البلاد لن تجدي نفعًا، داعيًا إلى ابتعاد الجيش عن السياسة.

وأضاف “نحن لسنا في حقبة الستينيات والسبعينيات، نحن في عام 2023 ولا يمكن إخفاء شيء، ولا اتباع الأساليب القديمة فهذا لن يجدي نفعًا”.

واتهم يعقوب الجيش بمحاولة اختطاف الناس واتباع نهج وحشي وتكتيكات متنوعة للنيل من عمران خان.

وألقت السلطات الباكستانية، الخميس، على رئيس حزب حركة الإنصاف، في مدينة لاهور شرقي البلاد.

وينضم برويز إلهي إلى قائمة طويلة من قادة رئيسيين في الحزب ألقت السلطات القبض عليهم في الأسابيع القليلة الماضية، في إطار حملة تشنها على مستوى البلاد.

وأدى القبض على خان نفسه في 9 مايو/أيار إلى اندلاع احتجاجات واسعة النطاق، مما أثار مخاوف جديدة حيال استقرار الأوضاع في باكستان في الوقت الذي تواجه فيه أسوأ أزمة اقتصادية منذ عقود.

قتلى وأعمال عنف في باكستان بين الشرطة وأنصار عمران خان .. ماذا يحدث ؟#الجزيرة_مباشر | #باكستان 🇵🇰 pic.twitter.com/GpDVAKaf2L — الجزيرة مباشر (@ajmubasher) May 10, 2023

ودعا يعقوب وسائل الإعلام إلى تسليط الضوء على ما أسماها الديمقراطية الزائفة في باكستان، مشددًا على ضرورة أن تقف الأسرة الدولية مع الباكستانيين.

وأدان القيادي في حزب إنصاف العنف الذي جرى في 9 مايو/أيار، داعيًا إلى السلم دائمًا.

وقال إنه لا يجب جعل الحزب ضحية لبعض أعمال العنف، ولا يجب أبدًا وضعه على قائمة الإرهاب.

ويقود خان منذ أشهر حملة تحد للجيش لإجراء انتخابات في موعد أقصاه أكتوبر/تشرين الأول المقبل.