عماد الدين حسين: الشعب المصري ما زال يعُد إسرائيل العدو الاستراتيجي (فيديو)

قال البرلماني ورئيس تحرير صحيفة الشروق المصرية عماد الدين حسين، إن الموقف الشعبي المصري ما زال يعُد إسرائيل “العدو الاستراتيجي”.

وأوضح حسين خلال لقائه في برنامج (المسائية) على قناة الجزيرة مباشر، مساء السبت، تعليقًا على مقتل 3 جنود إسرائيليين وفرد أمن مصري أن “الموقف الشعبي المصري ما زال يتعامل حتى اللحظة مع إسرائيل على أنها العدو الاستراتيجي لمصر وللمنطقة العربية كلها”.

وأضاف “قد يكون هناك سلام رسمي بين الحكومات، لكنّ المصريين شعب عربي يشاهد كل يوم الاعتداءات الإسرائيلية على الفلسطينيين والفصل العنصري، وكل ما يراه العالم ويستنكره”، مشيرًا إلى أن “الإسرائيليين أنفسهم يقولون إن السلام مع مصر بارد حتى لو كانت الجبهات هادئة”.

ورأى حسين أن استدعاء رواد مواقع التواصل الاجتماعي واقعة الجندي المصري سليمان خاطر، هي شيء طبيعي نظرًا للموقف الشعبي تجاه إسرائيل وكذلك الحروب التي خاضتها مصر ضد إسرائيل.

وتابع “المصريون خاضوا 4 حروب دفاعًا عن أمنهم القومي وعن فلسطين، وبالتالي فإنه من الطبيعي أن يكون هناك هذا الشعور لدى عدد كبير من المصريين، ويمكن تفهّمه بالرغم من علاقة واتفاقية السلام بين مصر وإسرائيل”.

وعن الرواية المصرية للواقعة، قال حسين “أصدّق تمامًا الرواية المصرية عن الحادث، وأرفض وأشكك في الرواية الإسرائيلية، لأن هناك أقاويل كثيرة بالفعل تفيد بأن هذه المنطقة معروفة بنشاط تهريب المخدرات”.

وأضاف “وبالتالي أظن أن الجندي كان يطارد تجار مخدرات، ولا أستبعد أن يكون للجانب الإسرائيلي تورط في المسألة”، لافتًا إلى أنه “جرى العرف أن إسرائيل لا تعترف بأي خطأ من جانبها، وتحاول دائمًا أن تشوه الأمور، كما تحاول إظهار أنها على صواب والآخرين على خطأ”.

وأعلن الجيش المصري في بيان رسمي أن “أحد عناصر الأمن المكلفة بتأمين خط الحدود الدولية قام بمطاردة عناصر تهريب المخدرات فجر السبت”. وأضاف “أثناء المطاردة قام فرد الأمن باختراق حاجز التأمين وتبادل إطلاق النيران مما أدى إلى وفاة 3 أفراد من عناصر التأمين الإسرائيلية وإصابة 2 آخرين، بالإضافة إلى وفاة فرد التأمين المصري أثناء تبادل إطلاق النيران”.

بينما على الجانب الآخر، لم يعلن الجيش الإسرائيلي أي تفاصيل جديدة عن الحادث سوى تأكيده أن مرتكب العملية هو فرد أمن مصري، دون أي تفاصيل أخرى بشأن الواقعة وشخصية مرتكبها.