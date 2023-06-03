شاهد: أردوغان يعلن تشكيلة الحكومة الرئاسية الجديدة.. تعرّف إليها
أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، مساء السبت، تشكيلة حكومته الجديدة، وذلك بعد تنصيبه رئيسا للبلاد لولاية جديدة تمتد خمس سنوات.
وشهدت الحكومة تغييرا شبه كامل في طاقمها السابق، حيث قدّم أردوغان الوزراء الجدد في مؤتمر صحفي بعد أن أعلن تعيين جودت يلماز نائبا للرئيس.
وتسلم رئيس جهاز الاستخبارات التركي هاكان فيدان، حقيبة وزارة الخارجية في حكومة أردوغان الجديدة، بدلا من مولود تشاووش أوغلو.
وخلال مهمته في حلف شمال الأطلسي (الناتو) خارج تركيا، حصل فيدان على درجة البكالوريوس في العلوم السياسية والإدارية من جامعة ماريلاند.
كما حصل على درجتي الماجستير والدكتوراه من جامعة بيلكنت في أنقرة قسم العلاقات الدولية.
وشغل فيدان مناصب مهمة في مجالات السياسة الخارجية والأمن على مختلف المستويات الحكومية.
ومن تلك المناصب، نائب وكيل الوزارة المسؤول عن السياسة الخارجية وقضايا الأمن في رئاسة الوزراء، وعضو في مجلس إدارة الوكالة الدولية للطاقة الذرية، وممثل خاص لرئيس الوزراء، ونائب لرئيس جهاز الاستخبارات، وممثل خاص لرئيس الجمهورية، ورئيس لجهاز المخابرات طوال 13 عاما منذ 2010.
كما عيّن أردوغان محمد شيمشك وزيرا للخزانة والمالية، الذي حظي بتقدير كبير من المستثمرين عندما شغل منصبي وزير المالية ونائب رئيس الوزراء بين عامي 2009 و2018.
وأعلن أردوغان أيضا تعيين والي إسطنبول السابق علي يرلي قايا وزيرا للداخلية، بدلا من سليمان صويلو.
كما كلف قائد أركان الجيش التركي يشار غولر بمنصب وزير الدفاع، بدلا من خلوصي أكار.
واحتفظ وزيرا الصحة فخر الدين قوجة والثقافة والسياحة محمد نوري أرصوي بمنصبيهما في التشكيلة الجديدة.
#تركيا.. أعضاء الحكومة الرئاسية الجديدة https://t.co/4qHS8BUwT5 pic.twitter.com/m7XV32HumV
— Anadolu العربية (@aa_arabic) June 3, 2023
في ما يلي أعضاء الحكومة التركية الجديدة:
- نائب رئيس الجمهورية: جودت يلماز
- وزير الخارجية: هاكان فيدان
- وزير الداخلية: علي يرلي قايا
- وزير الدفاع الوطني: يشار غولر
- وزير التجارة: عمر بولات
- وزير الخزانة والمالية: محمد شيمشك
- وزير الطاقة والموارد الطبيعية: ألب أرسلان بيرقدار
- وزير النقل والبنية التحتية: عبد القادر أورال أوغلو
- وزير الصحة: فخر الدين قوجة
- وزير الثقافة والسياحة: محمد نوري أرصوي
- وزير الشباب والرياضة: عثمان أشقين باك
- وزير الصناعة والتكنولوجيا: محمد فاتح قجر
- وزير الزراعة والغابات: إبراهيم يومقلي
- وزير التربية الوطنية: يوسف تكين
- وزير البيئة والتخطيط العمراني والتغير المناخي: محمد أوز حسكي
- وزير العدل: يلماز تونج
- وزيرة الأسرة والخدمات الاجتماعية: ماهينور أوزدمير غوكطاش
- وزير العمل والضمان الاجتماعي: وداد إشيق هان