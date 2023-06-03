شاهد: أردوغان يعلن تشكيلة الحكومة الرئاسية الجديدة.. تعرّف إليها

أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، مساء السبت، تشكيلة حكومته الجديدة، وذلك بعد تنصيبه رئيسا للبلاد لولاية جديدة تمتد خمس سنوات.

وشهدت الحكومة تغييرا شبه كامل في طاقمها السابق، حيث قدّم أردوغان الوزراء الجدد في مؤتمر صحفي بعد أن أعلن تعيين جودت يلماز نائبا للرئيس.

وتسلم رئيس جهاز الاستخبارات التركي هاكان فيدان، حقيبة وزارة الخارجية في حكومة أردوغان الجديدة، بدلا من مولود تشاووش أوغلو.

وخلال مهمته في حلف شمال الأطلسي (الناتو) خارج تركيا، حصل فيدان على درجة البكالوريوس في العلوم السياسية والإدارية من جامعة ماريلاند.

كما حصل على درجتي الماجستير والدكتوراه من جامعة بيلكنت في أنقرة قسم العلاقات الدولية.

وشغل فيدان مناصب مهمة في مجالات السياسة الخارجية والأمن على مختلف المستويات الحكومية.

ومن تلك المناصب، نائب وكيل الوزارة المسؤول عن السياسة الخارجية وقضايا الأمن في رئاسة الوزراء، وعضو في مجلس إدارة الوكالة الدولية للطاقة الذرية، وممثل خاص لرئيس الوزراء، ونائب لرئيس جهاز الاستخبارات، وممثل خاص لرئيس الجمهورية، ورئيس لجهاز المخابرات طوال 13 عاما منذ 2010.

كما عيّن أردوغان محمد شيمشك وزيرا للخزانة والمالية، الذي حظي بتقدير كبير من المستثمرين عندما شغل منصبي وزير المالية ونائب رئيس الوزراء بين عامي 2009 و2018.

وأعلن أردوغان أيضا تعيين والي إسطنبول السابق علي يرلي قايا وزيرا للداخلية، بدلا من سليمان صويلو.

كما كلف قائد أركان الجيش التركي يشار غولر بمنصب وزير الدفاع، بدلا من خلوصي أكار.

واحتفظ وزيرا الصحة فخر الدين قوجة والثقافة والسياحة محمد نوري أرصوي بمنصبيهما في التشكيلة الجديدة.

في ما يلي أعضاء الحكومة التركية الجديدة: