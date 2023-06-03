الجيش الإسرائيلي: مقتل 3 جنود في واقعتين على الحدود المصرية

قال جيش الاحتلال الإسرائيلي إن 3 من جنوده قتلوا خلال “حادث أمني” و”تبادل لإطلاق النار” قرب الحدود المصرية في صحراء النقب اليوم السبت، وأفاد بأن المهاجم قد قتل.

وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي إن جنديين اثنين قتلا جراء إطلاق نار في “حادث أمني” على الحدود مع مصر وقع صباح اليوم.

#عاجل مقتل جندييْن في جيش الدفاع نتيجة اطلاق نار خلال حادث أمني على الحدود مع #مصر وقع صباح اليوم حادث أمني في منطقة اللواء الاقليمي فاران حيث قتل في الحادث جندي ومجندة نتيجة اطلاق نار بالقرب من الحدود. يقوم جيش الدفاع بالتحقيق في ملابسات الحادث ويجري أعمال تمشيط في المنطقة. — افيخاي ادرعي (@AvichayAdraee) June 3, 2023

وأضاف في تغريدة لاحقة أن جندي قتل خلال تبادل لإطلاق نار مع “مخرب داخل الأراضي الإسرائيلية” في نفس المنطقة وأصيب “ضابط صف” بجروح طفيفة نقل على أثرها للمستشفى، وتابع أن “المخرب” قتل برصاص جنود الاحتلال.

#عاجل

قتل جندي خلال تبادل لاطلاق نار مع مخرب داخل الأراضي الاسرائيلية في منطقة اللواء الاقليمي فاران حيث قام الجنود والقادة الذين كانوا برفقته بقتل المخرب. كما أصيب ضابط صف بجروح طفيفة نقل على اثرها لتلقي العلاج في المستشفى — افيخاي ادرعي (@AvichayAdraee) June 3, 2023

وغرد ثالثا قائلا إن “المخرب” هو شرطي مصري، مضيفا أن الحادث يجري التحقيق فيه “بتعاون كامل ووثيق مع الجيش المصري”.

#عاجل

المخرب الذي نفذ الاعتداء على الحدود المصرية هو شرطي مصري حيث يتم التحقيق في الحادث بتعاون كامل ووثيق مع الجيش المصري. قائد المنطقة الجنوبية العسكرية يجري تحقيقًا ميدانيًا وقادة أخرين. تواصل قوات جيش الدفاع أعمال التمشيط في المنطقة للتأكد من عدم وجود مخربين آخرين — افيخاي ادرعي (@AvichayAdraee) June 3, 2023

من جانبه، قال الجيش المصري في بيان إن أحد عناصر الأمن المكلفة بتأمين خط الحدود الدولية قام بمطاردة عناصر تهريب المخدرات فجر اليوم.

وأضاف البيان: أثناء المطاردة قام فرد الأمن باختراق حاجز التأمين وتبادل إطلاق النيران مما أدى إلى وفاة 3 أفراد من عناصر التأمين الإسرائيلية وإصابة 2 آخرين بالإضافة إلى وفاة فرد التأمين المصرى أثناء تبادل إطلاق النيران.

وكان جيش الاحتلال قد قال في وقت سابق إن تبادلا لإطلاق النار وقع قرب الحدود مع مصر اليوم السبت، وذلك بعد فترة وجيزة من الإعلان عن حادث أمني منفصل أسفر عن إصابة شخصين في المنطقة.

وقالت إذاعة الجيش الإسرائيلي إن إسرائيليَّين أصيبا بالرصاص عندما كانت القوات تحاول إحباط أنشطة تهريب في المنطقة.

من جانبها، قالت صحيفة يديعوت أحرونوت العبرية: يجري تبادل لإطلاق النار على الحدود المصرية، بالقرب من المنطقة التي وقع فيها حادث أمني (في وقت سابق اليوم) ​​أسفر عن إصابة شخصين.

وأضافت أن قوة عسكرية إسرائيلية رصدت خلال عمليات تمشيط في المنطقة مسلحا فتح النار اتجاهها، فردت على مصدر النيران.

وتابعت الصحيفة: هرعت قوات إضافية إلى مكان الحادث، بما في ذلك مروحيات عسكرية، لافتة إلى أنه لم يتضح ما إذا كان المسلح على الجانب المصري أو الإسرائيلي من الحدود.

مصادر عبرية: "لحظة نقل المصابين والقتلى الجنود في الحدث الأمني على الحدود المصرية الفلسطينية لمستشفى سوروكا". pic.twitter.com/CXDfSksRXr — المركز الفلسطيني للإعلام (@PalinfoAr) June 3, 2023

ونقلت هيئة البث الإسرائيلية عن الناطق العسكري أن حادثا أمنيا وقع على الحدود الإسرائيلية المصرية قرب موقع في جبل “حريف” وأسفر عن وقوع إصابات. وتتواصل التحقيقات في كافة الاتجاهات.

وأشار الناطق إلى أنه في حوالي الساعة الثانية والنصف بعد منتصف الليلة الماضية تم التصدي لعملية تهريب مخدرات في المنطقة، وتتواصل التحقيقات لمعرفة ما إذا كانت هناك صلة بين الحادث وعملية التهريب أم أنه على خلفية أخرى.

وقال دانيال هاجري المتحدث باسم جيش الاحتلال إن شخصين على الأقل أصيبا في “حادث أمني” قرب الحدود الجنوبية لإسرائيل مع مصر اليوم السبت.

وأضاف “هذا الصباح وقع حادث أمني في منطقة باران أسفر عن إصابة اثنين”، وقال إن الجيش يحقق في ملابسات الحادث.

وأضاف يقوم الجيش الإسرائيلي حاليًا بالتحقيق في ملابسات الحادث وسيُحدّث بمزيد من التفاصيل لاحقا.

وكانت إذاعة الجيش الإسرائيلي قالت في وقت سابق السبت، إن قوات الجيش تبادلت إطلاق النار مع مهربين على الحدود المصرية، مما أسفر عن إصابة جنديين إسرائيليين، قبل أن يؤكد الجيش أن الحادث أمني.

من جانبه، أفاد موقع وللّا العبري، بأن الحادث هو إطلاق نار عند معبر نيتسانا على حدود مصر، وأن الجيش يحشد قواته في المنطقة ويجلي المصابين إلى مستشفى سوروكا في بئر السبع جنوبي البلاد، مشيرا إلى أنه لم تتضح بعد مدى خطورة الإصابتين.