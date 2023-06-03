أردوغان يؤدي اليمين الدستورية في برلمان أنقرة قبل التوجه إلى ضريح أتاتورك (فيديو)

أدى الرئيس رجب طيب أردوغان، اليوم السبت، اليمين الدستورية في مقر البرلمان بالعاصمة أنقرة، حيث أعيد انتخابه رئيسا لتركيا.

وقال أردوغان في مراسم بالبرلمان في أنقره بثها التلفزيون على الهواء مباشرة “أنا كرئيس، أقسم بشرف ونزاهة الأمة التركية العظيمة وتاريخها أن أحافظ على وجود الدولة واستقلالها.. وأن ألتزم بالدستور وسيادة القانون والديمقراطية ومبادئ وإصلاحات أتاتورك ومبادئ الجمهورية العلمانية”.

وغادر أردوغان مقر البرلمان صوب ضريح مؤسس الجمهورية التركية مصطفى كمال أتاتورك، ثم إلى المجمع الرئاسي للمشاركة في مراسم “بدء المهام”.

واستقبل أردوغانَ الرئيسُ المؤقت للبرلمان دولت باهتشلي بمراسم رسمية، واجتمع البرلمان التركي من أجل مراسم أداء اليمين ليبدأ الرئيس أردوغان مهامه في الولاية الجديدة رسميا.

وتسلم أردوغان وثيقة تنصيبه رئيسا لتركيا من يد الرئيس المؤقت للبرلمان باهتشلي.

ووجد موكب الرئيس مئات من المواطنين في استقباله عند البرلمان، تحت أمطار غزيرة، وألقى المواطنون على الرئيس آلافًا من الورود الحمراء احتفاءً به.

ولدى وصوله إلى البوابة الأولى في المجمع، ستنضم إلى موكب الرئيس وحدة فرسان المراسم، وتُطلَق 101 قذيفة مدفعية، كما ستُطلَق في الوقت نفسه 101 قذيفة مدفعية في مقرات القوات البرية والجوية والبحرية.

وستشارك في المراسم فرقة الأوركسترا السمفونية الرئاسية وفرقة الموسيقى التقليدية التركية وفرقة الموسيقى العسكرية التابعة للقوات المسلحة التركية.

حضور عربي

وتشهد مراسم التنصيب حضورا عربيا لافتا، وفق إعلانات عربية رسمية.

وأفادت الخارجية المصرية، في بيان، السبت، بأنه “بتكليف من الرئيس عبد الفتاح السيسي، يتوجه وزير الخارجية سامح شكري، إلى أنقرة اليوم للمشاركة في مراسم حفل تنصيب الرئيس التركي رجب طيب أردوغان”.

وأعلنت الخارجية الأردنية، في بيان، السبت أن “نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين، أيمن الصفدي، سيشارك اليوم مندوبًا عن الملك عبد الله الثاني، في حفل تنصيب الرئيس أردوغان لولاية رئاسية جديدة”.

كما سيشارك الشيخ عبد الملك بن عبد الله الخليلي رئيس مجلس الدولة العماني، في حفل مراسم تنصيب الرئيس أردوغان، وقد توجه إلى العاصمة التركية أنقرة، اليوم، وفق وكالة الأنباء العمانية.

كما أعلنت الخارجية العراقية، في بيان، الجمعة، أن وزير خارجيتها فؤاد حسين سيحضر حفل تنصيب الرئيس أردوغان.

كما كلف الرئيس الجزائري، عبد المجيد تبون رئيس مجلس الأمة صالح قوجيل بتمثيله في مراسم تنصيب رئيس الرئيس أردوغان، وفق ما أوردته وكالة الأنباء الجزائرية، الخميس.