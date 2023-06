وول ستريت جورنال: المنطاد الصيني استخدم تكنولوجيا أمريكية للتجسس على الأمريكيين

ذكرت صحيفة (وول ستريت جورنال) الأمريكية نقلًا عن نتائج تحقيق أولية أن منطاد التجسس الصيني الذي عبر فوق الولايات المتحدة في مطلع العام الحالي استخدم تكنولوجيا أمريكية ساعدته على جمع معلومات سمعية وبصرية.

وقالت وول ستريت جورنال أمس الأربعاء نقلًا عن مسؤولين أمريكيين، إن تحليلًا أجرته وكالات عدة دفاعية ومخابراتية أمريكية خلص إلى أن المنطاد كانت على متنه أجهزة أمريكية متاحة في الأسواق إلى جانب مجسّات صينية متخصصة ومعدّات أخرى لالتقاط الصور ومقاطع الفيديو وجمع معلومات أخرى، ونقلها إلى الصين.

وأضاف التقرير أن النتائج تؤيّد وجهة النظر القائلة بأن المنطاد كان يهدف إلى التجسس لا مراقبة الأحوال الجوية، كما زعمت الصين.

لكن وول ستريت جورنال قالت إن المنطاد لم يرسل إلى الصين أي بيانات فيما يبدو من رحلته التي استمرت 8 أيام، وعبر فيها فوق ألاسكا وكندا وبعض الولايات الحدودية الأمريكية الأخرى.

وكانت شبكة (إن بي سي نيوز) قد نقلت عن 3 من كبار المسؤولين الأمريكيين أن الصين كانت قادرة على السيطرة على المنطاد، حيث تمكّنت من تسييره فوق بعض المواقع، ونقل المعلومات التي جمعتها مرة أخرى إلى بيجين بشكل حي ومباشر.

