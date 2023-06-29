دوي انفجار عنيف في الخرطوم.. ومساعد البرهان: العمليات الخاصة للجيش ستنهي التمرد

أفاد مراسل الجزيرة مباشر بسماع دوي انفجار عنيف في أحياء شرقي العاصمة السودانية، اليوم الخميس، فيما تصاعد أعمدة الدخان من محيط القيادة العامة للجيش وسط الخرطوم.

وتواصلت الاشتباكات بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع، اليوم الخميس، بعد انقضاء هدنة تواصلت فيها الاشتباكات أيضًا، وأعلنها الطرفان بشكل منفصل بمناسبة عيد الأضحى المبارك.

وقال مساعد القائد العام للجيش السوداني (ياسر العطا) اليوم الخميس، إن العمليات الخاصة للجيش ستؤدي إلى إنهاء التمرد في المدن الثلاثة بالعاصمة الخرطوم، دون ذكر تفاصيل.

تواصل الاشتباكات

وقال مراسل الجزيرة مباشر إن الطيران الحربي التابع للجيش السوداني شنّ غارات جوية على مواقع تمركز قوات الدعم السريع في أحياء بري وغاردن سيتي وحي الشاطئ شرق الخرطوم، فيما تصاعدت أعمدة الدخان بعدد من المباني شرقي العاصمة.

وذكر المراسل، أن المضادات الأرضية التابعة لقوات الدعم السريع دوّت في عدد من مناطق العاصمة الخرطوم تزامنًا مع تحليق مكثف للمقاتلات الحربية التابعة للجيش السوداني.

العمليات الخاصة ستنهي التمرد

من جانبه، قال مساعد القائد العام للجيش السوداني ياسر العطا، إن العمليات الخاصة للجيش ستؤدي إلى إنهاء التمرد في المدن الثلاثة بالعاصمة الخرطوم.

جاء ذلك في فيديو مسجل للعطا أثناء تفقده قوات للجيش السوداني، وزعه على الصحفيين المتحدث باسم الجيش العميد نبيل عبد الله.

وقال العطا إن قوات العمل الخاص في قاعدة وادي سيدنا العسكرية والكدرو (شمال العاصمة) والشجرة وجبل أولياء (جنوب العاصمة) تنفّذ عمليات خاصة، مشيرًا إلى أن قوات العمل الخاص طوّقت حاليًا منازل في أم درمان تسكنها قوات من الدعم السريع.

وذكر العطا أن العمليات الخاصة ستنهي التمرد في أم درمان (غرب العاصمة) ثم الانتقال إلى بحري (شمالها) ثم إلى الخرطوم.

ولم تعلّق قوات الدعم السريع على تصريحات ياسر العطا الذي لم يقدم مزيدًا من التفاصيل عن تلك العمليات الخاصة، وذلك حتى الساعة 9:00 (بتوقيت غرينتش).

ويتبادل الطرفان المتحاربان في السودان، اتهامات ببدء القتال منذ منتصف إبريل/نيسان الماضي، ثم ارتكاب خروقات لسلسلة هُدنات لم تفلح بإنهاء اشتباكات خلَّفت آلاف القتلى والجرحى، وأكثر من 2.2 مليون نازح داخل البلاد وخارجها، بحسب أحدث حصيلة لوزارة الصحة السودانية والأمم المتحدة.