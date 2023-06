الموساد يعلن خطف مشتبه فيه من داخل إيران اتهم بالتخطيط لهجوم على إسرائيليين (فيديو)

كشف جهاز المخابرات الإسرائيلي (الموساد) في بيان، اليوم الخميس، النقاب عن عملية لإحباط “خطة إيرانية” لشن هجوم على إسرائيليين في قبرص، تمثلت في خطف ما سماه “العقل المدبر” من داخل الأراضي الإيرانية.

ويعد الكشف عن هوية “العقل المدبر” يوسف شهابزي عباس عاليلو، هو الأحدث في العملية التي وقعت، الأحد الماضي، بحسب صحيفة جيروزاليم بوست الإسرائيلية.

وقال البيان “في مهمة داخل الأراضي الإيرانية، تمكن الموساد من القبض على العقل المدبر للخلية الإرهابية، الذي اعترف بعد ذلك بـ”مؤامرة الإرهاب” بالتفصيل أثناء استجوابه، وأنه تلقى تعليمات مفصلة وأسلحة من مسؤولين كبار في الحرس الثوري الإيراني لتنفيذ مثل هذا الهجوم”.

ونشرت إسرائيل شريطًا مصورًا يظهر فيه عاليلو وهو يعترف للمحققين الإسرائيليين.

Breaking: In a counter-terrorist operation on Iranian soil, the Mossad apprehended the head of a terror cell which planned on attacking Israelis in Cyprus, thwarting the attack.

Senior Mossad official: "We will reach whoever foments terrorism against Jews and Israelis around the… pic.twitter.com/G7jrNN2eUQ

