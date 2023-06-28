رغم إعلان هدنة.. اشتباكات بين الجيش السوداني والدعم السريع بأول أيام عيد الأضحى

اندلعت اشتباكات بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع، الأربعاء، في العاصمة الخرطوم بأول أيام عيد الأضحى، رغم إعلان هدنة من الطرفين خلال اليوم.

وقال مراسل الجزيرة مباشر إن انفجارات عنيفة وقعت بأحياء شرقي الخرطوم جراء غارة جوية نفذتها مقاتلة حربية على مواقع تمركز قوات الدعم السريع.

وأضاف أن المضادات الأرضية التابعة لقوات الدعم السريع تحاول التصدي للغارة الجوية.

كما تصاعدت ألسنة اللهب وأعمدة الدخان في سماء المناطق المستهدفة، بينما يواصل الطيران الحربي التحليق بكثافة في سماء مدينة بحري شمال الخرطوم.

وأعلن قائد الجيش السوداني عبد الفتاح البرهان، مساء الثلاثاء، وقف إطلاق النار من جانب واحد في أول أيام عيد الأضحى المبارك.

ومساء الاثنين، أعلن قائد الدعم السريع محمد حمدان دقلو (حميدتي) “هدنة من جانب واحد بمناسبة عيد الأضحى تستمر على مدار يومي الثلاثاء والأربعاء”.

ويتبادل الطرفان اتهامات ببدء القتال أولًا ثم ارتكاب خروق خلال سلسلة هُدَن سابقة لم تفلح في وضع نهاية للاشتباكات المستمرة منذ 15 إبريل/نيسان، والتي خلّفت قتلى وجرحى بين المدنيين، إضافة إلى موجة جديدة من النزوح واللجوء.