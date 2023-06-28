دعوى إيرانية ضد كندا لدى محكمة العدل الدولية

رفعت إيران شكوى ضد كندا لدى محكمة العدل الدولية متهمة إياها بانتهاك حصانتها من خلال اعتبارها دولة “راعية للإرهاب”، وفق ما أعلنته المحكمة، الأربعاء.

وطعنت طهران في إدراج أوتاوا لها في قائمة الدول “الراعية للإرهاب”، عام 2012، عندما قطعت كندا أيضًا علاقاتها الدبلوماسية مع إيران وأغلقت سفارتها في طهران وأمرت الدبلوماسيين الإيرانيين بالمغادرة.

وقالت إيران إن كندا انتهكت القانون الدولي بأحكام قضائية تقضي بتسليم أصول إيرانية لضحايا هجمات نُسبت إلى جماعات ترعاها طهران.

والعام الماضي، قضت محكمة في أونتاريو بمبلغ قدره 107 ملايين دولار كندي (83.94 مليون دولار) بالإضافة إلى الفوائد، لأسر 6 أشخاص لقوا حتفهم في إسقاط الحرس الثوري الإيراني طائرة للخطوط الجوية الدولية الأوكرانية بالقرب من طهران، عام 2020، ما أسفر عن مقتل جميع ركابها البالغ عددهم 176 شخصًا.

والثلاثاء، أوضحت محكمة العدل الدولية ومقرها في لاهاي في بيان أن إيران بدأت إجراءات قانونية ضد كندا “تتعلق بانتهاكات مفترضة لحصاناتها” كدولة ذات سيادة.

وذكرت إيران في الشكوى المقدّمة للمحكمة أن “كندا أقرّت ونفّذت سلسلة من الإجراءات التشريعيّة والتنفيذيّة والقضائيّة ضد إيران وممتلكاتها في انتهاك لالتزاماتها الدوليّة”.

وتابعت “تطلب إيران باحترام من المحكمة أن تقرر وتعلن أنه من خلال عدم احترام حصانات إيران وممتلكاتها، تكون كندا قد انتهكت التزاماتها الدوليّة تجاه إيران”.