الكرملين يعلق على تقرير أمريكي بشأن علم قائد روسي بتمرد فاغنر قبل حدوثه

أعلن الكرملين، اليوم الأربعاء، أن ظهور “الكثير من التكهنات” بعد التمرد الفاشل لمجموعة فاغنر العسكرية الخاصة ليس أمرًا غريبًا.

جاء ذلك ردًّا على سؤال عن تقرير صحفي أمريكي تضمّن إشارة إلى أن قائدًا عسكريًّا روسيًّا كبيرًا كان على علم مسبق بخطط يفغيني بريغوجين قائد مجموعة فاغنر.

وأدلى المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف بهذه التصريحات، ردًّا على سؤال عن التقرير الذي نشرته صحيفة نيويورك تايمز، ونقلت فيه عن مسؤولين أمريكيين قولهم إن الجنرال سيرغي سوروفيكين نائب قائد العمليات العسكرية الروسية في أوكرانيا كان على علم مسبق بالتمرد قبل وقوعه مطلع الأسبوع الجاري.

وقال بيسكوف “سيكون هناك الكثير من التكهنات والشائعات وما إلى ذلك بشأن هذه الأحداث، أعتقد أن ما تضمّنه التقرير مجرد نموذج”.

وكثيرًا ما أشاد بريغوجين رئيس مجموعة فاغنر بسوروفيكين الذي لم يظهر علنًا منذ يوم السبت، عندما دعا إلى وقف التمرد.

ونقلت الصحيفة عن مسؤولين أمريكيين اطلعوا على معلومات المخابرات الأمريكية بشأن هذا الأمر، وقالت إن المسؤولين “كانوا يحاولون معرفة ما إذا كان الجنرال سوروفيكين، القائد الروسي الأعلى السابق في أوكرانيا، قد ساعد في التخطيط لتحركات بريغوجين مطلع الأسبوع”.

كما نقلت نيويورك تايمز عن المسؤولين الأمريكيين قولهم أيضًا إن هناك دلائل على أن قادة عسكريين روسًا آخرين ربما دعموا بريغوجين.

وكُلف سوروفيكين بتولي المسؤولية الكاملة عن العمليات في أوكرانيا في أكتوبر/تشرين الأول، لكن وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو كلَّف في يناير/كانون الثاني رئيس الأركان العامة فاليري جيراسيموف بالإشراف على الحملة، على أن يكون سوروفيكين نائبًا له.

وقبل التمرد، هاجم قائد فاغنر كلًّا من شويغو وجيراسيموف، وحمّلهما مسؤولية إخفاقات الحرب في أوكرانيا وعدم دعم الجيش لمقاتلي فاغنر.