عُزلة ومراقبة مستمرة.. خبراء أمميون ينددون بالمعاملة “اللاإنسانية والمهينة” لمعتقلي غوانتانامو

أكد خبراء حقوقيون تابعون للأمم المتحدة، أن آخر 30 معتقلًا في سجن غوانتانامو العسكري الأمريكي يتلقون معاملة “قاسية ولاإنسانية ومهينة” بسبب المراقبة المستمرة والعزلة وتحديد تواصلهم مع أسرهم.

جاء ذلك في تقرير عن أول زيارة لمعتقل غوانتانامو، قام بها فريق أممي بعد محاولات حثيثة منذ عقدين لخبراء أمميين لزيارة المعتقل الشهير حيث يقبع آخر 30 سجينًا هناك.

وقالت المقررة الخاصة للأمم المتحدة (فيونوالا ني أولاين) إن سوء المعاملة في المعتقل داخل القاعدة الأمريكية في خليج غوانتانامو بكوبا يرقى إلى مستوى انتهاك الحقوق والحريات الأساسية للمعتقلين.

I welcome the completion of my technical visit to the #US and U.S. Naval Station Guantánamo Bay, affirming the rights of victims of terrorism & the rights of victims of counter-terrorism. Find out more here: https://t.co/fM771JMJku. pic.twitter.com/ktcG5OBuRZ — Fionnuala Ní Aoláin (@NiAolainF) June 26, 2023

وكشفت المسؤولة الأممية في إحاطة صحفية أمس الاثنين، أن المعتقلين المحتجزين منذ نحو عقدين، عقب هجمات 11 سبتمبر/أيلول عام 2001، تعرضوا لسلسلة انتهاكات بينها الإخراج القسري من الزنزانات وسوء الرعاية الطبية والنفسية.

وقالت إن المعتقلين لم يتمكنوا من التواصل مع عائلاتهم بشكل كاف سواء عن طريق الزيارات الشخصية أو المكالمات، مؤكدة أن هذه الممارسات ترقى إلى “معاملة قاسية ولاإنسانية ومهينة متواصلة في ظل القانون الدولي”.

"The US should apologize to Guantanamo Bay inmates." A United Nations expert said the US government's treatment of Guantanamo Bay inmates was cruel, inhuman and degrading under international law and called for Washington to apologize and provide reparations. pic.twitter.com/BAMTZJgTCc — In Context (@incontextmedia) June 26, 2023

أول زيارة لمعتقل غوانتانامو

وكانت المقررة الأممية الخاصة المعنية بتعزيز وحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية في سياق مكافحة الإرهاب، ضمن فريق قام في فبراير/شباط بزيارة هي الأولى من نوعها إلى معتقل غوانتانامو، بعد محاولات حثيثة منذ عقدين لخبراء أمميين لزيارة المعتقل.

وقالت خلال تقديمها التقرير إن على واشنطن التصدي للانتهاكات الصارخة للحقوق المتعلقة بالمعتقلين وهي “احتجازهم ونقلهم سرًا أو تسليمهم إلى غوانتانامو، وإلى تعرض العديد منهم للتعذيب المكثف من قبل عملاء أمنيين في العام الأول بعد هجمات سبتمبر”.

وتوقفت محاكمات المعتقلين العسكرية لسنوات على خلفية مسألة إمكان حصولهم على محاكمة عادلة في حال كانوا قد تعرضوا للتعذيب، وقالت المقررة الأممية في هذا الصدد، إن هذا غير عادل أيضًا لضحايا هجمات 11 سبتمبر.

وقالت المقررة الخاصة للأمم المتحدة إن “عمليات التسليم والتعذيب الممنهجة في مواقع عدة “بما في ذلك المواقع السوداء، تشكّل أكبر عائق أمام الإيفاء بحق الضحايا في العدالة والمساءلة”.

'Scathing' Report From UN Expert's Historic Visit Revives Calls to Close Guantánamo https://t.co/SWvG7TZWbw — London Guantánamo (@ShutGuantanamo) June 27, 2023

ومع ذلك رحبت المسؤولة بما وصفته “انفتاح إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن” التي سمحت لفريقها بزيارة غوانتانامو، وفحص طريقة معاملة المعتقلين الذين وصل عددهم في السابق إلى 800 معتقل.

وقالت “قليل من الدول تظهر هذا النوع من الشجاعة”، ومع ذلك أكدت أن إغلاق السجن الذي لا يزال خارج النظام القضائي الأمريكي “يظل أولوية”.

The UN Special Rapporteur's findings highlight the urgent need for President Biden to finally close the detention facility at the Guantánamo Bay military base, and to end the unlawful practice of indefinite detention without charge or trial. https://t.co/acpl8skSpb — Amnesty International (@amnesty) June 27, 2023

وطالبت حكومة الولايات المتحدة ضمان المحاسبة عن الانتهاكات جميعها للقانون الدولي، ما يتعلق منها بضحايا ممارسات مكافحة الإرهاب والمعتقلين الحاليين والسابقين وضحايا الإرهاب، وأن تشمل المحاسبة الاعتذار والإنصاف الكامل والتعويضات للضحايا جميعهم.

من جانبها، قالت ميشيل تايلور المندوبة الأمريكية لدى مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في جنيف -بشأن التقرير الأممي- إن الولايات المتحدة لا تقبل جميع تقييماتها، وأضافت “نحن ملتزمون بتوفير معاملة آمنة وإنسانية للمعتقلين”.