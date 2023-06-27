بيان غربي يدعو الجيش السوداني والدعم السريع لمحاسبة المسؤولين عن الهجمات ضد المدنيين

دعا بيان أمريكي بريطاني نرويجي، الثلاثاء، الجيش السوداني وقوات الدعم السريع إلى احترام حقوق الإنسان ومحاسبة المسؤولين عن الهجمات ضد المدنيين.

وأعرب البيان عن قلق الدول الموقعة عليه جراء تصاعد القتال في دارفور وكردفان ومناطق أخرى، “مما قد يؤدي إلى اتساع مساحة الصراع”.

وجددت الدول دعمها لمطالب الشعب السوداني بالحرية والسلام والعدالة.

ومنذ 15 نيسان/أبريل، يخوض الجيش بقيادة عبد الفتاح البرهان وقوات الدعم السريع بقيادة محمد حمدان دقلو (حميدتي) نزاعاً دامياً في السودان.