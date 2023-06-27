البرهان يعلن وقف إطلاق النار أول أيام عيد الأضحى ويدعو الشباب إلى الانضمام للجيش

أعلن قائد الجيش السوداني الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان وقف إطلاق النار من جانب واحد في أول أيام عيد الأضحى وذلك في كلمة بثها التلفزيون مساء الثلاثاء.

ودعا البرهان كل من يستطيع حمل السلاح إلى الانضمام للجيش لمواجهة “المجموعات المتمردة”، التي ارتكبت انتهاكات ترقى لجرائم حرب، وفقا لكلامه.

وقال إن “حجم المؤامرة يتطلب من الجميع اليقظة والاستعداد للتصدي للمهددات الوجودية لدولتنا لذلك نطلب من جميع شباب بلادي وكل من يستطيع … ألا يتردد أو يتأخر في أن يقوم بهذا الدور الوطني في مكان سكنه أو بالانضمام للوحدات العسكرية لنيل شرف الدفاع عن بقاء الدولة السودانية”.

وأكد أن القوات المسلحة تتحمل مسؤولياتها في “التصدي للمؤامرة الغادرة وهي قادرة على تدمير المجموعات المتمردة”.

وأوضح أن ما حدث في مدينة الجنينة “جريمة حرب ضد الإنسانية”.

ومنذ اندلاع الاقتتال في الخامس عشر من أبريل/نيسان بين الجيش وقوات الدعم السريع، أسفرت المعارك عن مقتل أكثر من 2800 شخص، وفق منظمة أكلد غير الحكومية كما نزح أو لجأ الى الدول المجاورة 2،5 مليون سوداني، وفق الأمم المتحدة.

وكانت حصيلة الضحايا ثقيلة خصوصاً في الجنينة، عاصمة غرب دارفور، حيث انضمّ للقتال مدنيون مسلحون ومقاتلون قبليون. ووفق الأمم المتّحدة، سقط في الجنينة وحدها “1100 قتيل” كما وقعت تجاورات يمكن أن ترقى إلى “جرائم ضدّ الانسانية”.

وقال البرهان إن الجيش حريص على انتقال السلطة إلى حكومة مدنية يختارها الشعب.

واعتبر أن قائد قوات الدعم السريع محمد حمدان دقلو (حميدتي) حاول اختطاف الثورة لتحقيق مطامعه الخاصة والسيطرة على البلاد.

وأشار إلى أن “حجم المؤامرة يتطلب من الجميع اليقظة والاستعداد للتصدي للمؤامرات الوجودية لدولتنا”.