وسائل إعلام روسية: قضية تمرد فاغنر لا تزال مفتوحة

نقلت وكالات الأنباء الثلاثة الرئيسية وصحيفة كوميرسانت في روسيا اليوم الاثنين عن مصادر أن هناك قضية جنائية لا تزال مفتوحة يخضع فيها يفغيني بريغوجين رئيس مجموعة فاغنر العسكرية الخاصة للتحقيق بتهمة التمرد.

وتعهد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يوم السبت بسحق التمرد الذي وصفه بأنه خيانة بعد أن قال بريغوجين إن مقاتلي فاغنرسيطروا على مدينة روستوف جنوب روسيا في طريقهم نحو موسكو فيما وصفه بأنه “مسيرة من أجل العدالة” بهدف طرد القادة الروس الفاسدين وغير الأكفاء، حسب قوله.

وبموجب اتفاق توسط فيه رئيس بيلاروسيا ألكسندر لوكاشينكو نزع فتيل الأزمة في وقت متأخر من يوم السبت، قال الكرملين إنه سيتم إسقاط الدعوى الجنائية ضد بريغوجين ونقله إلى بيلاروسيا.

كما قال الكرملين إن مقاتلي فاغنر سيعودون إلى المعسكرات ولن يواجهوا أي إجراء قانوني.

ومع ذلك ذكرت صحيفة كوميرسانت الروسية اليوم الاثنين أن القضية الجنائية لا تزال مفتوحة وأن جهاز الأمن الاتحادي يواصل التحقيق في القضية. ونقلت عن مصدر لم تكشف عنه قوله إن الوقت لم يكن كافيا لإغلاق القضية.

كما قالت وكالات الأنباء الثلاثة الرئيسية في روسيا، تاس ووكالة الإعلام الروسية وإنترفاكس، إن القضية الجنائية ضد بريغوجين لا تزال مفتوحة وإن التحقيق مستمر.

وتتراوح عقوبة السجن بموجب القانون الروسي في حالة الإدانة بمثل هذه التهمة بين 12 و20 سنة.

ونفى بريغوجين، الذي لم يظهر علنا منذ مغادرة روستوف في وقت متأخر من يوم السبت ولم يعلق على الاتفاق، أنه قاد تمردا.

وشن بريغوجين، الذي كان ذات يوم حليفا مقربا لبوتين، وقادت مجموعته معظم القتال في أوكرانيا، التمرد يوم الجمعة بعد أن قال إن الجيش الروسي قتل بعض أفراد مجموعته في ضربة جوية.