وزير الدفاع الروسي يظهر عبر التلفزيون للمرة الأولى منذ تمرد فاغنر (فيديو)

بث التلفزيون الروسي العام، اليوم الاثنين، مشاهد لوزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو متفقدًا القوات الروسية بأوكرانيا، في أول ظهور علني له بعد تمرد مجموعة فاغنر المسلحة على القيادة العسكرية الروسية.

وتظهر المشاهد التي وفرتها وزارة الدفاع وبثتها محطة “روسيا 24″، شويغو الذي كان هدفا لانتقادات لاذعة من جانب قائد فاغنر يفغيني بريغوجين، وهو يتفقد مركز قيادة للقوات الروسية في أوكرانيا ويعقد اجتماعا مع مسؤولي إحدى الوحدات.

وأوضحت وزارة الدفاع في بيان أن الوزير شدد خلال الاجتماع “على الفاعلية الكبيرة لرصد وتدمير أسلحة وجنود العدو”.

وفي اللقطات التي بثها التلفزيون، يظهر شويغو مصغيًا بهدوء إلى تقرير عرضه الجنرال يفغيني نيكيفوروف، في منطقة العمليات الروسية في أوكرانيا، ويطّلع على خرائط، ويقوم بجولة بمروحية لتفقد المواقع الروسية.

وكان بريغوجين الذي شنّ تمردا استمر 24 ساعة بدءًا من مساء الجمعة الماضي، قد وعد “بتحرير الشعب الروسي” باستهداف شويغو ورئيس هيئة الأركان الروسية فاليري غيراسيموف اللذين يتهمهما بالتضحية بآلاف الجنود في أوكرانيا.