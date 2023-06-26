وزيرة الخارجية الألمانية: تمرد فاغنر مجرد فصل في الدراما الروسية

قالت وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك اليوم الاثنين إنه لم تتضح بعد تداعيات تمرد جماعة فاغنر شبه العسكرية قصير الأمد في روسيا مطلع الأسبوع.

وأضافت “من الواضح أن ذلك مجرد فصل في هذه الدراما الروسية. لم يتضح بعد ماذا سوف يحدث للأطراف المتعددة في روسيا”.

وأوضحت الوزيرة أن الحرب الروسية في أوكرانيا لها تداعيات مدمرة بالنسبة لنظام سلطة الرئيس الروسي فلادمير بوتين، مما أدى لحدوث شقوق كبيرة في الدعاية الروسية”.

وقالت “نحن نحلل الأمر عن كثب لأن ذلك بالطبع ينطوي على مخاطر لم نتمكن بعد من تقييمها في الوقت الحالي”.

وأكدت بيربوك أهمية استمرار الدعم لأوكرانيا، مضيفة أن ألمانيا سوف تمد كييف بـ45 دبابة من طراز جيبارد حتى نهاية العام.

وسيطر مرتزقة مجموعة فاغنر العسكرية الروسية الخاصة بقيادة زعيمهم المنشق يفغيني بريغوجين على مقرات عسكرية في جنوب روسيا وبدؤوا في التحرك صوب موسكو يوم السبت قبل أن يعودوا فجأة إلى شرق أوكرانيا بعد اتفاق مع الكرملين.