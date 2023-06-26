رئيس وزراء بريطانيا: مستعدون لمجموعة سيناريوهات في روسيا بعد تمرد فاغنر

قال رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك، اليوم الاثنين، إن بريطانيا مستعدة لمجموعة من السيناريوهات في روسيا، مشيرا إلى التأثير المزعزع للاستقرار المحتمل للتوتر بين مجموعة فاغنر العسكرية الخاصة والرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

وشكّل التمرد المسلّح الذي شنه مقاتلو مجموعة فاغنر، السبت الماضي، تحديًا غير مسبوق لسلطة بوتين.

وجعلت تلك الأحداث غير العادية الحكومات الصديقة والمعادية لموسكو على حد سواء، تبحث عن إجابات لما يمكن أن يحدث بعد ذلك في دولة لديها أكبر ترسانة نووية في العالم.

وقال سوناك للصحفيين إن بريطانيا تراقب الأحداث عن كثب، وإنه “من السابق لأوانه أن نجزم بما قد ينتج عن ذلك من عواقب، لكننا بالطبع مستعدون كما كنا دائمًا لمجموعة من السيناريوهات”.

وأضاف “إنه وضع نحلله ونراقبه منذ فترة لأننا ندرك التأثير المزعزع للاستقرار المحتمل للحرب الروسية غير الشرعية في أوكرانيا، وللتوترات بين مجموعة فاغنر ونظام بوتين”.