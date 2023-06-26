حزب الله ينشر فيديو لإسقاط طائرة مسيرة إسرائيلية في لبنان (شاهد)

ذكر الإعلام الحربي التابع لحزب الله اللبناني، اليوم الاثنين، إن قوات الحزب أسقطت طائرة مسيّرة إسرائيلية حلّقت في المجال الجوي لجنوب لبنان.

وقالت قناة المنار التابعة لحزب الله إن “المقاومة الاسلامية أسقطت مسيرة إسرائيلية اخترقت الأجواء اللبنانية في وادي العزية قرب زبقين الجنوبية”.

وأشارت إلى “اعتراف جيش العدو بإسقاط المقاومة في لبنان طائرة مسيّرة له”

بالفيديو | مشاهد للحظة إسقاط المقاومة الاسلامية الطائرة المسيرة الاسرائيلية في وادي العزية قرب بلدة زبقين جنوب #لبنان pic.twitter.com/IbKZCqCXB5 — قناة المنار (@TVManar1) June 26, 2023

وقال المتحدث باسم جيش الاحتلال أفيخاي أدرعي: “سقطت مسيّرة تابعة لنا في الأراضي اللبنانية ولا خوف من تسرب معلومات” .

خلال نشاط اعتيادي لقوة عسكرية سقطت مسيرة درون تابعة لجيش الدفاع داخل الأراضي اللبنانية. لا خشية من تسرب للمعلومات — افيخاي ادرعي (@AvichayAdraee) June 26, 2023

وفي وقت سابق اليوم، قال جيش الاحتلال:”سقطت مسيّرة تابعة لنا في الأراضي اللبنانية أثناء قيامها بنشاط روتيني ولا خوف من تسرب معلومات” .

وقال الإعلام الحربي على قناته على تطبيق تلغرام، التي تنشر أخبار التطورات السياسية والعسكرية في المنطقة بما في ذلك أنشطة حزب الله “المقاومة تسقط مسيّرة إسرائيلية اخترقت الأجواء اللبنانية في وادي العزية قرب زبقين الجنوبية”.

وفي الشهر الماضي، قال جيش الاحتلال الإسرائيلي إنه أسقط طائرة مسيرة دخلت إسرائيل من لبنان، لكنه لم يذكر من أطلقها.

وفي عام 2019، تعهد حزب الله بإسقاط الطائرات المسيّرة الإسرائيلية إثر توتر استمر أسابيع وتخلله هجوم بطائرتين مسيّرتين اتهم حزب الله إسرائيل بتنفيذه في معقله في الضاحية الجنوبية لبيروت.

وفي عام 2021، قال حزب الله إنه أسقط مسيرة إسرائيلية في جنوب لبنان قالت إسرائيل إنها “سقطت” خلال “نشاط روتيني”.

وشهد لبنان عام 2006 حربًا دامية بين إسرائيل وحزب الله استمرت 33 يومًا، وقتل خلالها 1200 شخص في لبنان معظمهم مدنيون و160 إسرائيليًّا معظمهم جنود.