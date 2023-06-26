جيش الاحتلال الإسرائيلي يؤكد إطلاق صاروخ من الضفة (فيديو)

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي أن صاروخا أطلق من شمالي الضفة الغربية، اليوم الاثنين، لكنه سقط داخل الأراضي الفلسطينية، دون أن يشكل خطرا على المستوطنات القريبة.

وقال الجيش في بيان نشره بحسابه على تويتر: “أُطلق صباح اليوم صاروخ من منطقة مدينة جنين وانفجر في الأراضي الفلسطينية”.

وأضاف “لم يشكل الصاروخ خطرا على المستوطنات في المنطقة”.

وأشار جيش الاحتلال إلى أن قواته انتشرت في مكان إطلاق الصاروخ، وتجري عمليات تمشيط للمنطقة، وتقوم بالتحقيق في الحادث الذي لم يسفر عن وقوع إصابات.

وفي وقت سابق الاثنين، قالت قناة (كان) العبرية إن الجيش الإسرائيلي يتحقق من مقطع فيديو قال ناشروه إنه لعملية إطلاق صاروخين تجاه مستوطنة إسرائيلية شمال الضفة الغربية.

ونشرت مجموعة فلسطينية على قناتها بتطبيق تلغرام مقطع فيديو قالت إنه لعملية إطلاق صاروخين من محافظة جنين تجاه مستوطنة رام أون الإسرائيلية.

وزعمت قناة (كان) أن كتيبة العياش التي نشرت الفيديو مرتبطة بكتائب عز الدين القسام الذراع العسكري لحركة حماس.

عاجل| لأول مرة في #الضفة_الغربية.. كتيبة العياش التابعة لكتائب القسام في #جنين تنشر فيديو قصف مغتصبة رام اون بصاروخي قسام 1 pic.twitter.com/xtqJSdYxtF — المركز الفلسطيني للإعلام (@PalinfoAr) June 26, 2023

ويظهر الفيديو صاروخين معدين للانطلاق في منطقة زراعية، وبجوار أحدهما لافتة كُتب عليها: “كتيبة العياش- قصف مغتصبات غلاف جنين، في مرج بن عامر بصواريخ قسام 1، الاثنين 26 حزيران (يونيو) 2023، والقادم أعظم. الضفة درع القدس”.

وقالت القناة العبرية الرسمية إن الجيش والأجهزة الأمنية الإسرائيلية تحقق حاليا من الفيديو.

وهذه المرة الثانية التي تعلن فيها مجموعات فلسطينية محاولة إطلاق صواريخ من الضفة تجاه المستوطنات الإسرائيلية، حيث اقتصر الإطلاق على قطاع غزة.

وفي 24 مايو/أيار قالت القناة ذاتها إن الجيش عثر بقرية نزلة عيسى قرب جنين على قاذفة استخدمت بإطلاق صاروخ بدائي الصنع تجاه مستوطنة شاكيد.

وأوضحت القناة آنذاك أن عملية الإطلاق كانت فاشلة.

ولم تعلن أي من الفصائل الفلسطينية مسؤوليتها عن إطلاق الصاروخين اليوم الاثنين، ولا الصاروخ الأول في مايو الماضي.