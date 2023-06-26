أعطى أوامر بـ”تجنب إراقة الدماء”.. بوتين عن تمرد فاغنر: كنا سنقضي على الانقلاب المسلح في كافة الأحوال
26/6/2023-|آخر تحديث: 26/6/202310:31 PM (بتوقيت مكة المكرمة)
- بوتين عن تمرد فاغنر: كنا سنقضي على الانقلاب المسلح في كافة الأحوال.
- الرئيس الروسي: قيادة وجنود فاغنر هم أيضا وطنيون وخدموا الوطن على أرض المعركة وحاول أحدهم استخدامهم في عملية ظلامية.
- الرئيس الروسي: المتمردون خانوا الوطن والشعب وسفك الدماء بين الإخوة هو ما كان يريده النازيون في كييف وساداتهم في الغرب.
- الرئيس الروسي: أشكر قيادات وجنود فاغنر الذي قرروا عدم سفك الدماء وأدعوهم إلى توقيع عقود مع وزارة الدفاع.
- الرئيس الروسي: كان هناك وحدة عظيمة للمجتمع وقوات الأمن في مختلف الوزارات بالدفاع عن الدستور.
- الرئيس الروسي: أشكر رئيس بيلاروسيا على جهوده لحل المسألة سلميا.
- الرئيس الروسي: كانوا يريدون أن تغرق روسيا في الدماء ولكنهم لم يحسنوا الحساب.
المصدر : الجزيرة مباشر