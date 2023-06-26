أوكرانيا: استعدنا 130 كيلومترا مربعا على طول الجبهة الجنوبية وروسيا شنت هجمات على زابوريجيا

قالت هانا ماليار نائبة وزير الدفاع الأوكراني اليوم الاثنين إن أوكرانيا استعادت حوالي 130 كيلومترا مربعا من أراضيها، من القوات الروسية على طول خط الجبهة الجنوبي منذ بدء الهجوم المضاد.

وأضافت ماليار للإذاعة الرسمية أنه “لم تطرأ تغييرات كبيرة على الوضع في الجنوب خلال الأسبوع الماضي”.

وقالت إن الجزء الشرقي من الجبهة، الذي يشمل اتجاهات ليمان وباخموت وأفدييفكا ومارينكا، شهد 250 اشتباكا قتاليا خلال الأسبوع الماضي.

من جانبها أعلنت هيئة الأركان العامة في كييف اليوم الاثنين، أن روسيا شنت هجمات على منطقة زابوريجيا أمس الأحد.

وقال الجيش إنه تم إطلاق ما لا يقل عن 6 صواريخ من طراز أس 300، كما تم تسجيل 33 هجوما جويا و45 هجوما صاروخيا من عدة منصات صواريخ منذ أمس الأحد.

وجاء في أحدث تقرير للموقف “نتيجة الهجمات الإرهابية الروسية، تعرض مدنيون للإصابة، كما تضررت مبان سكنية ومبان تجارية وإدارية وسيارات خاصة”.

ووفقًا لهيئة الأركان العامة، فإن القوات الروسية حاولت وقف تقدم الوحدات الأوكرانية واستعادة المواقع التي فقدتها، حيث قامت المدفعية بقصف ما لا يقل عن 30 مستوطنة.

يشار إلى أن المنطقة تضم محطة زابوريجيا النووية، التي سيطرت عليها القوات الروسية منذ الأيام الأولى من بدء الهجوم في فبراير/ شباط 2022.

من ناحية أخرى، تعرضت مدينة أوديسا بجنوب أوكرانيا لهجوم جوي في وقت مبكر من صباح اليوم الاثنين.

وذكرت وكالة الأنباء الأوكرانية (يوكرينفورم) أنه سمع دوي عدة انفجارات في المدينة.