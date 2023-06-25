وسائل إعلام: 3 آلاف من قوات النخبة الشيشانية اتخذت مواقعها لحماية موسكو أثناء تمرد فاغنر

ذكرت قناة غروزني الرسمية، مساء أمس السبت، أن 3 آلاف من قوات النخبة الشيشانية اتخذت مواقعها في موسكو في وقت مبكر من اليوم للدفاع عن العاصمة الروسية في مواجهة قوات مجموعة فاغنر العسكرية الخاصة التي كانت تزحف باتجاه المدينة.

وقالت القناة على تطبيق تلغرام “المقاتلون اتخذوا مواقعهم في موسكو منذ الصباح الباكر، ونحن مستعدون لتنفيذ أي أمر من القائد العام للقوات المسلحة الروسية فلاديمير بوتين”.

وبعد ظهر السبت، وافق قائد فاغنر، يفغيني بريغوجين، على سحب قواته الزاحفة نحو العاصمة لإسقاط القيادة العسكرية بموجب اتفاق توسط فيه رئيس بيلاروسيا.

وأمس السبت، قال رئيس جمهورية الشيشان رمضان قديروف في بيان إن قواته مستعدة لتقديم العون في إحباط تمرد مجموعة فاغنر، واصفًا تحرك بريغوجين بأنه “خيانة” و”طعنة في الظهر”.

وقال قديروف في تصريحات، نقلتها وكالة سبوتنيك، إنه يؤيد “تمامًا كل كلمة للرئيس الروسي فلاديمير بوتين”، مشددًا على أنه “يجب القضاء على التمرد المسلح”.

وأضاف قديروف “إذا كان من الضروري اتخاذ إجراءات صارمة، فنحن مستعدون”، مؤكدًا أن “مقاتلي وزارة الدفاع والحرس الروسي في جمهورية الشيشان غادروا إلى مناطق التوتر”.