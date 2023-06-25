مع تصاعد هجمات المستوطنين.. جيش الاحتلال يعلن تعزيز قواته في الضفة

أعلن الجيش الإسرائيلي، الأحد، تعزيز قواته في الضفة الغربية بكتيبتين إضافيتين، في أعقاب تصاعد هجمات مستوطنين منذ 6 أيام على التوالي ضد بلدات فلسطينية.

وقال الجيش في بيان “بناء على تقييم الوضع تقرر تعزيز كتيبتين في لواء يهودا والسامرة (الاسم الذي تطلقه إسرائيل على الضفة الغربية)”.

و”فرقة يهودا والسامرة”، هي فرقة في القيادة الوسطى، مسؤولة عن النشاط العسكري الإسرائيلي في الضفة الغربية المحتلة.

وأضاف البيان “سيتم تعزيز القوات ابتداء من اليوم إضافة إلى التعزيزات من الأسبوع السابق”، دون ذكر أسباب زيادة القوات.

بناء على تقييم الوضع في جيش الدفاع تقرر استدعاء كتيبتيْن إضافيتين الى منطقة يهودا والسامرة بدء من اليوم. يأتي ذلك متابعة لتعزيز القوات التي جرى الأسبوع الماضي — افيخاي ادرعي (@AvichayAdraee) June 25, 2023

ومنذ الثلاثاء، نفّذ مستوطنون سلسلة هجمات ضد بلدات ومنازل فلسطينية في الضفة الغربية، عقب عملية إطلاق نار قرب رام الله (وسط) أسفرت عن مقتل 4 مستوطنين، فيما استشهد منذ الاثنين الماضي، 16 فلسطينيًا.

وارتفعت حصيلة الشهداء جراء الانتهاكات من قبل الجيش الإسرائيلي والمستوطنين منذ مطلع السنة إلى ما لا يقل عن 174 فلسطينيًا.

وكان البيت الأبيض أفاد الجمعة بأن جيك سوليفان مستشار الأمن القومي الأمريكي حث في اتصال مع نظيره الإسرائيلي على اتخاذ المزيد من الخطوات لاستعادة الهدوء بين إسرائيل والفلسطينيين في أعقاب زيادة العنف في الآونة الأخيرة.

كما ذكر البيان أن سوليفان عبّر أيضًا عن “قلقه العميق بخصوص هجمات المستوطنين المتطرفين في الآونة الأخيرة على المدنيين الفلسطينيين”.