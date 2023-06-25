كيف بدأ الخلاف بين “فاغنر” وقادة الجيش الروسي؟ وهل وقف التمرد يعني انتهاءه؟

مع إعلان قائد قوات مجموعة فاغنر العسكرية الروسية يفغيني بريغوجين، السبت، إعادة مقاتليه إلى قواعدهم “حقنا للدماء”، وذلك بعد اتفاقه مع رئيس بيلاروسيا ألكسندر لوكاشينكو على وقف تقدم قواته نحو موسكو، وبعد تقدمه صوب العاصمة موسكو، هل ينتهي “تمرد” فاغنر عند هذه الخطوة؟ وكيف بدأ من الأساس؟

‼️ At 9 p.m. tonight, the Presidents 🇧🇾🇷🇺 spoke again by phone. The President of #Belarus #Lukashenko informed the President of #Russia about the results of negotiations w/ the leader of the Wagner Group. The 🇷🇺 President #Putin thanked his 🇧🇾 counterpart for the work done pic.twitter.com/2Uz92jYcBm — Belarus MFA 🇧🇾 (@BelarusMFA) June 24, 2023

تنتشر مجموعة فاغنر العسكرية الخاصة في شرقي أوكرانيا للقتال جنبًا إلى جنب قوات الجيش الروسي، لكن بوادر الخلاف بين الجانبين بدأت تتضح عندما كرر يفغيني بريغوجين اتهامه لكبار الضباط في الجيش بالتقاعس عن إمداد قواته بالعتاد والمؤن التي تحتاج إليها في قتال القوات الأوكرانية.

لكن الأمور أخذت منحى تصاعديًّا، مساء الجمعة، حين وجّه بريغوجين اتهامًا واضحًا إلى الجيش الروسي بتنفيذ ضربات صاروخية على معسكرات قواته، بأمر من وزير الدفاع سيرغي شويغو، وقتل نحو 2000 من مقاتليه.

وصعّد يفغيني بريغوجين رئيس المجموعة، في مقطع مصور على تطبيق تلغرام، من نبرة خلافه مع كبار الضباط في الجيش الروسي، ورفض لأول مرة مبررات الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الأساسية للهجوم على أوكرانيا، وهي “القضاء على النازيين الجدد”.

وقال بريغوجين إن “شر” القيادة العسكرية الروسية يجب أن يتوقف”، وإن مقاتلي فاغنر سيقودون “مسيرة من أجل العدالة” ضد الجيش الروسي.

من جهته، رد جهاز الأمن الاتحادي الروسي بالإعلان عن فتح “قضية جنائية” ضد بريغوجين، قائلًا إنه دعا إلى “تمرد مسلح”.

وحث سيرغي سوروفيكين، نائب قائد العملية الروسية في أوكرانيا، مجموعة فاغنر على التوقف عن معارضتها للقيادة العسكرية والعودة إلى قواعدها.





بعد ذلك بساعات وفي صباح السبت، قال بريغوجين إن مقاتلي فاغنر عبروا الحدود من أوكرانيا إلى روسيا، وهم على استعداد للذهاب “إلى أبعد مدى” في معارضتهم للجيش الروسي.

وأضاف بريغوجين أن مقاتلي فاغنر دخلوا مدينة روستوف بجنوبي روسيا، وسيطروا عليها من دون إطلاق “رصاصة واحدة”، وهو ما أكده حاكم روستوف، ونصح السكان بالالتزام بالهدوء والبقاء في منازلهم.

في هذه الأثناء، قالت مصادر أمنية روسية إن مقاتلي فاغنر سيطروا على جميع المنشآت العسكرية في مدينة فورونيج الواقعة على بُعد نحو 500 كيلومتر جنوبي موسكو.

وفتحت مروحيات عسكرية روسية النار على قافلة من مقاتلي المجموعة بعدما قطعوا أكثر من نصف الطريق نحو موسكو، وأصدرت وزارة الدفاع الروسية بيانًا، ناشدت فيه مقاتلي فاغنر التخلي عن قائدهم لأنهم “خُدعوا وجُروا إلى مغامرة إجرامية”.

وتعهد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في خطاب عبر التلفزيون بسحق ما سمّاه “التمرد المسلح”، واتهم بريغوجين “بالخيانة” وبتوجيه “طعنة في الظهر” إلى روسيا.

💬 #Putin: Today, Russia is waging a tough struggle for its future, repelling the aggression of neo-Nazis & their patrons. ❗️ Any internal revolt is a deadly threat to our statehood. Our actions to defend the Fatherland from this threat will be harsh. 🔗https://t.co/I2zLIcLKAB pic.twitter.com/pUHycm0KFx — MFA Russia 🇷🇺 (@mfa_russia) June 24, 2023

ولا يبدو أن الأمر انتهى بانسحاب مقاتلي مجموعة فاغنر من مدينة روستوف والعودة إلى قواعدها، فمن غير الواضح ما إذا كانت المجموعة ستواصل القتال في أوكرانيا، في الوقت الذي بات الجيش الروسي يتخذها عدوًّا لا حليفًا، بينما سيحاول الرئيس الروسي استعادة هيبة دولته، وعقاب من “طعنه في الظهر”.