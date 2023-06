كيف بدأ الخلاف بين “فاغنر” وقادة الجيش الروسي؟ وهل وقف التمرد يعني انتهاءه؟

مع إعلان قائد قوات مجموعة فاغنر العسكرية الروسية يفغيني بريغوجين، السبت، إعادة مقاتليه إلى قواعدهم “حقنا للدماء”، وذلك بعد اتفاقه مع رئيس بيلاروسيا ألكسندر لوكاشينكو على وقف تقدم قواته نحو موسكو، وبعد تقدمه صوب العاصمة موسكو، هل ينتهي “تمرد” فاغنر عند هذه الخطوة؟ وكيف بدأ من الأساس؟

‼️ At 9 p.m. tonight, the Presidents 🇧🇾🇷🇺 spoke again by phone.

The President of #Belarus #Lukashenko informed the President of #Russia about the results of negotiations w/ the leader of the Wagner Group.

The 🇷🇺 President #Putin thanked his 🇧🇾 counterpart for the work done pic.twitter.com/2Uz92jYcBm

— Belarus MFA 🇧🇾 (@BelarusMFA) June 24, 2023