سياسة|القدس

عشرات المستوطنين يقتحمون المسجد الأقصى (فيديو)

مستوطنون يقتحمون المسجد الأقصى في وقت سابق (أرشيف)
25/6/2023-|آخر تحديث: 25/6/202309:44 AM (بتوقيت مكة المكرمة)

أفادت دائرة الأوقاف الإسلامية في القدس باقتحام عشرات المستوطنين المتطرفين، اليوم الأحد، المسجد الأقصى المبارك من جهة باب المغاربة بحراسة مشددة من الشرطة الإسرائيلية.

ووفق وكالة الصحافة الفلسطينية (صفا)، نشرت شرطة الاحتلال منذ الصباح أفرادها ووحداتها الخاصة في باحات الأقصى وعند أبوابه، لتأمين الحماية الكاملة لاقتحامات المستوطنين.

وأفادت بأن “المستوطنين نظموا جولات استفزازية في باحاته، وأدوا طقوسًا تلمودية في منطقة باب الرحمة شرقي المسجد”.

وأشارت إلى أن “شرطة الاحتلال تواصل التضييق على دخول المصلين الوافدين من القدس والداخل المحتل للأقصى، وتُدقق في هوياتهم وتحتجز بعضها عند بواباته الخارجية”.

وطبقًا للوكالة، “انطلقت دعوات مقدسية إلى ضرورة الحشد والرباط في المسجد الأقصى، لحمايته من مخططات التقسيم والتهويد”.

المصدر : وكالات