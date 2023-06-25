عشرات المستوطنين يقتحمون المسجد الأقصى (فيديو)

أفادت دائرة الأوقاف الإسلامية في القدس باقتحام عشرات المستوطنين المتطرفين، اليوم الأحد، المسجد الأقصى المبارك من جهة باب المغاربة بحراسة مشددة من الشرطة الإسرائيلية.

ووفق وكالة الصحافة الفلسطينية (صفا)، نشرت شرطة الاحتلال منذ الصباح أفرادها ووحداتها الخاصة في باحات الأقصى وعند أبوابه، لتأمين الحماية الكاملة لاقتحامات المستوطنين.

وأفادت بأن “المستوطنين نظموا جولات استفزازية في باحاته، وأدوا طقوسًا تلمودية في منطقة باب الرحمة شرقي المسجد”.

مستوطنون يؤدون طقوساً تلمودية وصلوات أثناء اقتحامهم الأقصى بحماية مشددة من قوات الاحتلال pic.twitter.com/fsdk3tITxQ — القسطل الاخباري | القدس (@AlQastalps) June 25, 2023

وأشارت إلى أن “شرطة الاحتلال تواصل التضييق على دخول المصلين الوافدين من القدس والداخل المحتل للأقصى، وتُدقق في هوياتهم وتحتجز بعضها عند بواباته الخارجية”.

مستوطنون يقتحمون المسجد الأقصى هذه الأثناء بحماية قوات الاحتلال pic.twitter.com/678KllarPy — القسطل الاخباري | القدس (@AlQastalps) June 25, 2023

وطبقًا للوكالة، “انطلقت دعوات مقدسية إلى ضرورة الحشد والرباط في المسجد الأقصى، لحمايته من مخططات التقسيم والتهويد”.