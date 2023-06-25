سياسة|تركيا

خفر السواحل التركي ينقذ عشرات المهاجرين قبالة إزمير

خفر السواحل التركي أثناء مساعدة مهاجرين غير نظاميين (تويتر)
25/6/2023-|آخر تحديث: 25/6/202309:58 AM (بتوقيت مكة المكرمة)

أعلن خفر السواحل التركي، اليوم الأحد، أن قواته أنقذت وضبطت عشرات المهاجرين غير النظاميين في عمليات متفرقة بولاية إزمير غربي البلاد.

ونقلت وكالة أنباء الأناضول التركية عن قيادة خفر السواحل قولها إن قواتها “تمكنت من إنقاذ 31 مهاجرًا وضبط 67 آخرين في عمليات قبالة سواحل فوتشا وديكيلي”.

وأضافت أن المهاجرين أحيلوا إلى دائرة الهجرة في ولاية إزمير لاتخاذ الإجراءات القانونية.

وتشهد الحدود التركية البلغارية، والتركية اليونانية، والشواطئ التركية تزايدًا في عدد المهاجرين غير النظاميين الذين يسلكون الطريق البري أو البحري بأمل الوصول إلى إحدى الدول الأوربية.

المصدر : وكالات