توتر كبير.. قوات القمع تقتحم سجن عوفر وتضييقات شديدة على أسيرتين في عيادة الرملة

قالت مصادر فلسطينية، اليوم الأحد، إن وحدات القمع التابعة لإدارة سجون الاحتلال الإسرائيلي دمرت أغراض الأسرى في معتقل “عوفر”، كما ذكرت أن الاحتلال فرض عقوبات إضافية على أسيرتين في مستشفى الرملة.

وأفادت هيئة شؤون الأسرى والمحررين (فلسطينية رسمية) ونادي الأسير، بأن وحدات القمع “اليماز، والمتسادا” اقتحمت قسم (21) في معتقل “عوفر”، ونفّذت عمليات تفتيش وتخريب واسعة في القسم ودمرت أغراض الأسرى.

وفي بيان منفصل، ذكرت الهيئة أن وضع الأسيرتين عطاف جرادات وفاطمة شاهين في سجن الرملة سيئ جدًا.

وقال محامي الهيئة فواز شلودي إن الأسيرة عطاف مرافقة للأسيرة المصابة فاطمة، التي تعرضت لإطلاق نار من جيش الاحتلال عند اعتقالها، ما أدى إلى إصابتها بالشلل، وما زالت تعاني من آلام حادة، وانتفاخ مكان الإصابة يسبب لها أوجاعًا حادة تجعلها مستيقظة طوال الليل.

كما تفرض عليها إدارة السجون عقوبات إضافية، فهي محرومة من زيارة أهلها أو التواصل معهم عبر الهاتف العمومي.

وذكرت الهيئة أن الغرفة التي توجد فيها الأسيرتان صغيرة جدًا ولا تتنقلان بحرّية داخلها، ولا يوجد فيها شبّاك، والتهوية سيئة جدًا، وفيها سرير واحد فقط للأسيرة فاطمة، أما الأسيرة عطاف فتنام على كرسي، ما سبب لها آلامًا حادة في الظهر والرقبة.

وأضاف البيان أنه منذ أن حضرت الأسيرة عطاف إلى السجن كمرافقة للأسيرة فاطمة، لم يُسمح لها بزيارة الأهل، “بحجة أنها الأسيرة الوحيدة في هذا السجن”.

وتابع أنه لا يُسمح لها بالحديث هاتفيًا عبر الهاتف العمومي في السجن منذ اعتقالها، بل يُسمح فقط للأسيرة عطاف.

يُشار إلى أن الأسرى يطلقون على عيادة الرملة اسم (المسلَخ).