بريطانيا.. ناشطة تقاطع احتفالا للجيش مطالِبة بإغلاق مصنع أسلحة إسرائيلي (فيديو)

اقتحمت ناشطة بريطانية موكبًا للقوات المسلحة في مدينة ليستر، السبت، مُطالبةً بإغلاق مصنع “إلبيت” الإسرائيلي للأسلحة في المدينة، حيث يُنظم ناشطون حملاتٍ ضده منذ أسابيع عدة على خلفية انتهاكات الاحتلال الإسرائيلي بحق الفلسطينيين.

وشارك آلاف المواطنين في مدينة ليستر باستعراض الجيش البريطاني، السبت، الذي أُقيم احتفالًا بـ”يوم القوات المسلحة” السنوي في المملكة المتحدة، الذي يوافق أواخر شهر يونيو/حزيران من كل عام.

BREAKING: Armed forces parade in Leicester disrupted by a local actionist calling for Israel’s largest weapons firm to be kicked out of the city #ShutElbitDown pic.twitter.com/8XXorDJG8j

— Palestine Action (@Pal_action) June 24, 2023