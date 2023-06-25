انسحاب قوات “أحمد” الشيشانية.. عودة الهدوء إلى مقاطعة روستوف الروسية بعد مغادرة قوات فاغنر

قالت وكالة الإعلام الروسية، اليوم الأحد، إن الوضع هدأ حول مقر قيادة المنطقة العسكرية الجنوبية في روستوف، وإن حركة المرور استؤنفت في الشوارع، وذلك بعد مغادرة يفغيني بريغوجين قائد مجموعة فاغنر العسكرية الخاصة ومقاتليها المدينة.

وفي مقطع فيديو نشرته الوكالة على تلغرام، وقالت إنه التُقط في مدينة روستوف، ظهر رجل يقوم بأعمال تنظيف في أحد الشوارع وسيارات تتحرك في شارع آخر.

وفي وقت متأخر من أمس السبت، شوهد بريغوجين وهو يغادر المقر العسكري في روستوف بعد وقف تمرد ضد القيادة العسكرية الروسية.

انسحاب قوات أحمد

ونقلت وكالة تاس الروسية عن قائد بكتائب “أحمد” الشيشانية، وهي مجموعة من القوات الخاصة، أنها انسحبت من روستوف، بعد إرسالها إلى المنطقة لمقاومة مقاتلي فاغنر.

وقال القائد إن الكتائب ستعود إلى حيث كانت تقاتل في السابق.

وقال مسؤولون محليون إن السلطات رفعت جميع القيود التي كانت مفروضة على حركة وسائل النقل في منطقة روستوف، بما فيها القيود المفروضة على الطرق السريعة.

كيف ستنعكس أزمة تمرد #فاغنر على الحرب الروسية الأوكرانية؟ pic.twitter.com/qhkPfJQXjh — الجزيرة مباشر (@ajmubasher) June 24, 2023

ونقلت التقارير عن نائب وزير السياسة الإقليمية والإعلام في روستوف، سيرغي تيورين، قوله إن “محطات الحافلات والسكك الحديدية تعمل بشكل طبيعي. التذاكر مطروحة للبيع، و(الرحلات إلى) جميع الوجهات في موعدها”.

وأمس السبت، ذكرت قناة غروزني الرسمية أن 3 آلاف من قوات النخبة الشيشانية اتخذت مواقعها في موسكو للدفاع عن العاصمة الروسية في مواجهة قوات فاغنر التي كانت تزحف باتجاه المدينة.

وقال رئيس جمهورية الشيشان رمضان قديروف في بيان أمس السبت، إن قواته مستعدة لتقديم العون في إحباط تمرد مجموعة فاغنر، واصفًا تحرك بريغوجين بأنه خيانة و”طعنة في الظهر”.