الكرملين: وزارة الدفاع الروسية ستتعاقد مع مقاتلي فاغنر الذين لم يشاركوا في “الزحف”

وصف المتحدث باسم الكرملين الأحداث التي شهدتها الأرضي الروسية طوال يوم السبت بأنها “مأساوية”، وتزامن ذلك مع إعلان قائد مجموعة فاغنر يفغيني بريغوجين إعادة قواته إلى قواعدها بعد وساطة بيلاروسيا.

وقال متحدث الكرملين إن مقاتلي فاغنر الذين لم يشاركوا في “الزحف” نحو العاصمة موسكو سيوقعون عقودًا مع وزارة الدفاع الروسية، في حين أنه لن يتم اتخاذ أي “إجراءات قضائية ضد المقاتلين الذين شاركوا في الزحف” .

وأضاف الكرملين أنه سيتم إسقاط القضية الجنائية ضد رئيس مجموعة فاغنر يفغيني بريغوجين. كما شكر الكرملين رئيس بيلاروسيا ألكسندر لوكاشنكو، وثمّن دوره في الوساطة مع مجموعة فاغنر.

وعلى صعيد آخر، بدأ مقاتلو مجموعة فاغنر بالانسحاب من مقر القيادة العسكرية في مدينة روستوف جنوب غربي روسيا مساء السبت، بعدما سيطروا عليه صباحًا إثر إعلان قائدهم تمردًا مسلحًا.





وأظهرت مقاطع فيديو متداولة مسلحين من فاغنر وهم يغادرون على متن حافلات صغيرة، لكن الدبابات التي احتلوا بواسطتها المقر كانت لا تزال في مكانها ولم يسحبوها في الحال.

وكان رئيس مجموعة فاغنر يفغيني بريغوجين قد قال إن قواته ستعود إلى قواعدها لتجنب إراقة الدماء.

وجاء تصريح بريغوجين عقب إعلان الرئيس البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو أن رئيس مجموعة فاغنر أبلغه، السبت، موافقته على “وقف تحركات” مقاتليه في روسيا وتجنب أي تصعيد إضافي للوضع.

وقالت الرئاسة البيلاروسية في بيان إن “بريغوجين وافق على اقتراح لوكاشنكو بوقف تحركات مسلحي مجموعة فاغنر واتخاذ تدابير لتهدئة التوترات”.