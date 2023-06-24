سياسة

قادة بالجيش الروسي يردون على إعلان قائد “فاغنر” التمرد.. والجيش الأوكراني يعلق

قائد مجموعة "فاغنر" شبه العسكرية الروسية يفغيني بريغوجين (يمين) والرئيس الروسي فلاديمير بوتين في عام 2010 (الفرنسية)
24/6/2023-|آخر تحديث: 24/6/202302:10 AM (بتوقيت مكة المكرمة)

دعا الجنرال الروسي النافذ سيرغي سوروفكين، الجمعة، مقاتلي فاغنر إلى “التوقّف” والعودة إلى ثكناتهم “قبل فوات الأوان”، وذلك بعيد دعوة قائد المجموعة يفغيني بريغوجين الجيش إلى الانتفاض على القيادة العسكرية.

وقال سوروفكين في تسجيل فيديو بثّه على تطبيق تلغرام صحفي في التلفزيون الرسمي الروسي “أخاطب مقاتلي مجموعة فاغنر وقادتها.. نحن من الدم نفسه، نحن محاربون. أطلب (منكم) أن تتوقفوا قبل فوات الأوان، يجب الانصياع لإرادة وأوامر الرئيس الروسي” المنتخب من الشعب.

بدوره قال النائب الأول لرئيس هيئة الأركان الروسية إنه مهما كانت نوايا فاغنر فما جرى ضربة لرئيس البلاد وضربة أكبر لصورة روسيا.

وذكرت وكالة تاس للأنباء نقلا عن جهاز أمني أنه تم تشديد إجراءات الأمن مساء الجمعة في المقرات الحكومية ومنشآت النقل وغيرها من الأماكن الهامة في العاصمة الروسية موسكو.

واتهمت السلطات الروسية قبل ساعات يفجيني بريغوجن رئيس جماعة فاغنر العسكرية الخاصة بتنظيم تمرد مسلح بعد تعهده بالانتقام لما قال إنه قتل الجيش الروسي لألفين من مقاتليه، على الرغم من أنه لم يقدم أدلة على ذلك.

وأعلن الجيش الأوكراني الجمعة أنه “يراقب” الخلاف الناشئ بين “فاغنر” والقيادة العسكرية الروسية.

وقالت وزارة الدفاع الأوكرانية في تغريدة على تويتر “نحن نراقب” الوضع، في حين أعلن قائد الاستخبارات العسكرية الأوكرانية كيريلو لودانوف أنّ فاغنر والجيش الروسي بدآ “يفترسان بعضهما البعض للحصول على السلطة والمال”.

المصدر : وكالات