قائد فاغنر يؤكد السيطرة على مقر قيادة الجيش الروسي ومواقع عسكرية في روستوف

أكد قائد مجموعة فاغنر يفغيني بريغوجين صباح اليوم السبت أنه دخل المقر العام لقيادة الجيش في مدينة روستوف الروسية الذي يشكل مركزا أساسيا للهجوم الروسي على أوكرانيا، وأنه سيطر على مواقع عسكرية من ضمنها مطار.

وقال بريغوجين في مقطع فيديو نشر على تلغرام “إننا في المقر العام. إنها الساعة 7.30 صباحا” (4.30 صباحا بتوقيت غرينتش)، مضيفا أن “المواقع العسكرية في روستوف تحت السيطرة بما فيها المطار”، وظهر في المقطع رجال ببزات عسكرية يسيرون خلفه.

وأشار إلى أن الطائرات العسكرية المشاركة في الهجوم الروسي على أوكرانيا “تقلع بشكل طبيعي” من المطار لتقوم بـ”مهماتها القتالية” مؤكّدا أنه “ليس هناك أي مشكلة”.

وأضاف بريغوجين أن “نقطة القيادة الرئيسية تعمل بشكل طبيعي”، مؤكدا أن “مساحات كبيرة من الأراضي التي احتُلت في أوكرانيا” خسرتها روسيا، وأن “الكثير من الجنود قتلوا”، متهما الجيش الروسي مجددا بعدم قول الحقيقة بشأن الوضع على الجبهة.

وقال إن الجيش يخسر “ما يصل إلى ألف رجل يوميا” بين قتلى وجرحى ومفقودين إضافة إلى أولئك الذين يرفضون القتال.

ولفت بريغوجين إلى أن رئيس الأركان العامة الروسي فاليري غيراسيموف “هرب من هنا عندما اكتشف أننا نقترب من المبنى”.

وطلبت سلطات روستوف من السكان البقاء في المنازل.

وكان قائد مجموعة فاغنر قد دعا أمس الجمعة إلى انتفاضة على قيادة الجيش الروسي بعدما اتهمها بقتل عدد كبير من مقاتليه بقصفٍ استهدف مواقع خلفيّة لهم في أوكرانيا، وهو اتّهام نفته موسكو مطالبة مقاتلي يفغيني بريغوجين باعتقاله بتهمة الدعوة إلى تمرّد مسلح.