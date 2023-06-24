رمضان قديروف يعلن دعم بوتين ويصف تمرد قائد فاغنر بالخيانة

قال رئيس جمهورية الشيشان رمضان قديروف، اليوم السبت، إن قواته مستعدة لتقديم العون في إحباط تمرد يفغيني بريغوجين رئيس مجموعة فاغنر العسكرية الروسية الخاصة، ولاستخدام “أساليب قاسية إن لزم الأمر”.

ووصف قديروف في بيان تحرك بريغوجين بأنه “خيانة” و”طعنة في الظهر”، مؤكدا أن مقاتلين شيشانيين توجهوا إلى “مناطق التوتر”.

وطالب قديروف جنود الجيش الروسي بعدم الاستسلام لأي “استفزازات”.

من جانبه أخطر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم السبت، رئيس بيلاروسيا ألكسندر لوكاشينكو بالوضع في روسيا، بحسب رسالة منشورة بالقناة الرسمية لرئاسة بيلاروسيا على تطبيق تلغرام.

وتعهد بوتين بأنه سيسحق ما وصفه بأنه تمرد مسلح، بعدما قال بريغوجين إنه سيطر على مدينة في جنوب روسيا في إطار محاولة للإطاحة بالقيادة العسكرية.