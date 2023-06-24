سياسة|روسيا

دوي انفجارات وإطلاق نار بالقرب من المنطقة العسكرية الجنوبية في روستوف الروسية (فيديو)

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24/6/2023-|آخر تحديث: 24/6/202309:33 PM (بتوقيت مكة المكرمة)

نشرت وكالة (سبوتنيك) الروسية لقطات لدوي طلقات نارية قالت إنها بالقرب من المنطقة العسكرية الجنوبية في مدينة روستوف، بينما رُصدت حركة غير اعتيادية لعدد كبير من النساء والأطفال يهرعون إلى الشارع بحثًا عن ملاذ آمن.

ووفقًا لمراسل الوكالة، فقد سُمع دوي 3 انفجارات أخرى بالقرب من مقر المنطقة العسكرية الجنوبية في المدينة.

وفي تغطيتها المتواصلة لما وصفته بتطورات “التمرد المسلح” في روسيا، أوضحت الوكالة أن الأجهزة الأمنية الروسية تتعامل مع دعوة العصيان المسلح التي أطلقها مؤسس شركة فاغنر العسكرية الخاصة يفغيني بريغوجين بزعم أن قواته تعرضت لقصف من الجيش الروسي، وهو ما نفاه الأخير.

وقال حاكم روستوف إن كل شيء يسير بسلاسة في المنطقة كالدواء والصناعة والأسواق، كما تتوفر الإمدادات الغذائية والوقود.

من جهته، وصف عمدة موسكو سيرغي سوبيانين الوضع في العاصمة الروسية بأنه صعب.

وقال إنه تقرر إعلان الاثنين المقبل يوم عطلة في موسكو باستثناء المؤسسات الحكومية والشركات ذات طبيعة العمل المستمر، والصناعة الدفاعية، والخدمات المدنية.

كما تم تعزيز الإجراءات الأمنية في عدد من مداخل العاصمة موسكو، وتم وضع نقطة تفتيش معززة بقاذفة قنابل يدوية وناقلة جند مصفحة عند مخرج طريق موسكو الدائري بالقرب من منطقة ياسينيفو.

وبعد اندلاع الحرب الروسية في أوكرانيا العام الماضي، استعان الجيش الروسي بقوات فاغنر لقتال القوات الأوكرانية، وانتقد قائد فاغنر أكثر من مرة أداء قيادة الجيش الروسي في أوكرانيا.

وفي 23 يونيو/حزيران الجاري، أعلن قائد فاغنر تمرده على قيادة الجيش الروسي، واقتحمت قواته مقاطعة روستوف الروسية. ووصف بوتين ذلك بأنه خيانة، متوعدًا بالرد بقسوة وصرامة، وتعهد بإعادة الاستقرار إلى روستوف.

المصدر : الجزيرة مباشر + وكالة سبوتنيك الروسية