حاكم ليبيتسك الروسية: مقاتلو فاغنر يتقدمون نحو العاصمة موسكو

قال حاكم منطقة ليبيتسك الروسية إيغور أرتامونوف إن مقاتلين من مجموعة فاغنر دخلوا هذه المنطقة الواقعة على بُعد نحو 400 كيلومتر جنوب موسكو، وهو ما يؤكد أن “المتمردين” يتوجهون نحو العاصمة الروسية.

وأضاف حاكم المنطقة التي توجد جنوب غربي روسيا، على تطبيق تلغرام، أن مقاتلي فاغنر “يتحركون على أراضي منطقة ليبيتسك”.

وتابع أن “مؤسسات تطبيق القانون والسلطات تتخذ جميع الإجراءات اللازمة لضمان سلامة السكان، والوضع تحت السيطرة”.

عاجل 🚨: زعيم منطقة ليبيتسك الروسية: آليات وحدات فاغنر تتحرك عبر اراضي منطقة ليبيتسك وهي متجهة نحو موسكو. pic.twitter.com/m9oayWm0J4 — شؤون روسية ✪ (@id7p_) June 24, 2023

ودعت سلطات منطقة ليبيتسك السكان إلى لزوم منازلهم، اليوم السبت، بعدما تعهدت مجموعة فاغنر الروسية المسلحة بالإطاحة بالقيادة العسكرية الروسية.

وقال المكتب الإعلامي للحكومة المحلية في ليبيتسك في بيان على شبكات التواصل الاجتماعي “لضمان إنفاذ القانون والنظام وسلامة سكان منطقة ليبيتسك، يطلب المقر التشغيلي للمنطقة من السكان الذين لا حاجات ملحة لديهم عدم مغادرة منازلهم والامتناع عن السفر بوسائل النقل الخاصة أو العامة”.

روسيا.. المدنيون يبثون بثًا مباشرًا لهجوم قوات فاغنر على مقر وزارة الدفاع الروسية في روستوف pic.twitter.com/LMR7GzTX3h — الجزيرة مباشر (@ajmubasher) June 24, 2023

وكتب سوبيانين على تلغرام “بفعل المعلومات التي ترد، تجري أنشطة لمكافحة الإرهاب حاليًّا في موسكو بهدف تعزيز التدابير الأمنية”، مؤكدًا اتخاذ الإجراءات كافة لمواجهة أي أعمال “إرهابية” في موسكو. كما أُلغيت جميع الفعاليات العامة بعد تفعيل إجراءات مكافحة “الإرهاب”.

وكان قائد مجموعة فاغنر الروسية قد أعلن، أمس الجمعة، تمرده على قيادة الجيش الروسي، واقتحمت قواته مقاطعة روستوف الروسية.

ووصف بوتين ذلك بأنه خيانة، متوعدًا بالرد بقسوة وصرامة، وتعهد بإعادة الاستقرار إلى روستوف.