حاكم روستوف الروسية يفرض تدابير أمنية بعد دخول قوات فاغنر المقاطعة

أعلن حاكم مقاطعة روستوف الروسية، فاسيلي جولوبيف، اليوم السبت، إلغاء جميع التجمعات التي كان من المقرر تنظيمها في المقاطعة.

كما فرض جولوبيف قيودا على حركة المرور بالخط السريع (إم 4) بعد دخول قوات فاغنر المقاطعة.

وقال جولوبيف في تصريحات على تليغرام، إن الاختناقات المرورية في الخط السريع إم 4 امتدت إلى عدة كيلومترات، وإن السلطات تعمل على مساعدة العالقين هناك.

وأكد حاكم روستوف أن الوضع الحالي “يتطلب أقصى تركيز”، نافيا إعلان حالة الطوارئ بالمقاطعة.

وطلب الحاكم من الجميع التزام الهدوء وعدم مغادرة المنازل من دون ضرورة قصوى.

وأفادت المديرية الرئيسية لوزارة حالات الطوارئ في المقاطعة، في وقت

سابق، بأن المعلومات المنشورة في الشبكات الاجتماعية حول فرض حظر تجوال في مقاطعة روستوف غير صحيحة.

وتأتي هذه التصريحات في وقت تتعامل فيه الأجهزة الأمنية مع دعوة للعصيان المسلح أطلقها مؤسس مجموعة فاغنر العسكرية الخاصة، يفغيني بريغوجين، بعدما زعم أن قواته تعرضت لقصف من الجيش الروسي، وهو ما نفاه الأخير.