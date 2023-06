“ثورة على بوتين أم الجيش؟”.. تحركات فاغنر تثير الجدل عبر المنصات عالميا

تفاعل مدونون ومحللون حول العالم، اليوم السبت، بعد إعلان يفغيني بريغوجين قائد مجموعة فاغنر تحرك قواته لما وصفه “تحرير روسيا”. وبينما أطلق عليه البعض الثورة ضد الرئيس فلاديمير بوتين، عرّفه آخرون بأنه حراك واستهداف لقيادات الجيش.

ووصفت الكاتبة البولندية الأمريكية آن أبلباوم ما يحدث بأنه قد يكون ثورة، مستشهدة بالتاريخ الروسي. وقالت “في عام 1905، أدت عملية عسكرية فاشلة إلى ثورة في موسكو”.

In 1905, a failed military operation triggered a revolution in Moscow — Anne Applebaum (@anneapplebaum) June 23, 2023

كما تفاعل أسطورة الشطرنج والمحلل والناشط السياسي الروسي غاري كاسباروف، الذي نشر مجموعة تغريدات تستهجن تحركات فاغنر وتهاجم بوتين في الوقت ذاته.

وقال كاسباروف “لا تتساءل ماذا سيحدث إذا انهارت روسيا، لقد حدث ذلك بالفعل منذ سنوات عدة. إنها ليست دولة، إنها جبهة تحكمها المافيا التي يقاتل بعضها بعضًا من أجل المال والموارد والسلطة”.

وعلّق أسطورة الشطرنج الروسي على وصف ما يحدث بأنه ثورة قائلًا “إذا كان هناك لون لهذه الثورة في روسيا، فهي ألوان المال، فالمحتالون يقاتلون البلطجية، لا وجود للشرف بين اللصوص والقتلة”.

If this is a color revolution in Russia, it’s the color of money. Crooks fighting thugs for turf and resources and the power to hold them. Prigozhin could end up dead or like another Kadyrov, bought off to murder for the regime again. No honor among thieves & killers. — Garry Kasparov (@Kasparov63) June 24, 2023

وطرحت المؤرخة الأمريكية ديانا بتلر باس تساؤلًا عبر حسابها على تويتر قالت فيه “لقد عانينا من جائحة عالمية، وصعود الفاشية، وكارثة تيتانيك جديدة، فلماذا لا نطلق ثورة روسية لإكمال إعادة العرض التاريخي في أوائل القرن العشرين؟”.

So, we’ve had a global pandemic, the rise of fascism, and a Titanic disaster – why not throw in a Russian revolution to complete the early 20th century historical rerun? — Diana Butler Bass (@dianabutlerbass) June 24, 2023

وقالت النائبة الأوكرانية ليسيا فاسيلينكو “ليس هناك الكثير لنتطلع إليه. فى عام 1905 دمرت الثورة الروسية إمبراطورية واحدة وخلقت إمبراطورية أكثر شرًّا، وارتكب ستالين واتحاد الجمهوريات الاشتراكية السوفيتية عمليات إبادة جماعية في أوكرانيا وخارجها، وأنشأوا معسكرات الاعتقال”.

Good point here. But not much to look forward to. 1905 russian revolution destroyed one empire and created an even more evil one. Stalin and USSR committed genocides in #Ukraine and beyond, set up gulags and we’re responsible for decades of atrocities https://t.co/zrXEKXPQGP — Lesia Vasylenko (@lesiavasylenko) June 24, 2023

وفي خطاب مسجل منذ ساعات، هاجم بوتين قائد قوات فاغنر (يفغيني بريغوجين)، ووصف ما يحدث بأنه “خيانة”، وأعلن مواجهته بقوة وحزم لتحركات فاغنر داخل الأراضي الروسية.