تمرد فاغنر.. دول أوربية تراقب التطورات في روسيا مع تصاعد التوتر بين الشريكين السابقين

أعلنت دول أوربية، اليوم السبت، أنها تراقب من كثب تطورات الأحداث في روسيا جراء التصعيد بين الكرملين ومجموعة فاغنر شبه العسكرية.

وحث رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك مجموعة فاغنر والقوات الروسية على التصرف بمسؤولية وحماية أرواح المدنيين مع تصاعد التوتر بين الشريكين السابقين.

وقال سوناك إنه سيتواصل مع زعماء الدول الحليفة وكذلك الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي. وأضاف “نراقب الوضع من كثب، لأنه يتطور على الأرض بينما نتحدث”.

وقالت رئيسة وزراء إيطاليا جورجيا ميلوني، في بيان، إن “العدوان ضد أوكرانيا يتسبب في زعزعة الاستقرار داخل الاتحاد الروسي”.

كما حث وزير الخارجية الإيطالي أنطونيو تاجاني، عبر تويتر، مواطني بلاده في روسيا على توخي الحذر.

Il Ministero degli Esteri è in contatto con l'Ambasciata d'Italia a Mosca. Al momento nessuna criticità per i connazionali in #Russia, i quali sono stati invitati alla prudenza. Per informazioni questo è il numero di emergenza dell'Unità di Crisi 0636225. — Antonio Tajani (@Antonio_Tajani) June 24, 2023

وقال الرئيس البولندي أندريه دودا إنه أجرى مشاورات مع رئيس وزرائه ووزير الدفاع والدول الحليفة بشأن الوضع.

وأضاف “تجري مراقبة مجرى الأحداث خارج حدودنا الشرقية باستمرار”.

W związku z sytuacją w Rosji odbyliśmy dziś rano konsultacje z Premierem i MON, a także z Sojusznikami. Przebieg wydarzeń za naszą wschodnią granicą jest na bieżąco monitorowany. — Andrzej Duda (@AndrzejDuda) June 24, 2023

من جانبه، أكد الرئيس الروماني كلاوس يوهانيس مجددًا أنهم على اتصال دائم مع الدول الحليفة ويراقبون من كثب تطور الوضع في روسيا.

ووصفت إليانا يوتوفا نائبة الرئيس البلغاري الوضع بأنه “مقلق للغاية”، وفقًا لوكالة أنباء (بي تي إيه) الحكومية.

وقالت “لا يمكننا حتى الآن التكهن بكيفية تأثير هذا في بلغاريا وتطورات الأحداث من الآن فصاعدًا”، وأضافت أنه “من السابق لأوانه التكهن بما سيحدث”.

وصباح السبت، أعلن مؤسس مجموعة فاغنر يفغيني بريغوجين وصول قواته إلى مدينة “روستوف نا دون” الروسية ومحاصرة مقر المنطقة العسكرية الجنوبية.

وأظهرت مشاهد، تم تداولها على مواقع التواصل الاجتماعي، مقاتلي فاغنر منتشرين حول مبنى المقر التابع لوزارة الدفاع الروسية مع عربات مدرعة ودبابات.

ووصف الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في خطاب متلفز دخول فاغنر إلى المدينة ومحاصرة مقر المنطقة العسكرية الجنوبية بـ”التمرد المسلح”.