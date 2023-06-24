“لن نستسلم”.. قائد فاغنر يهاجم بوتين للمرة الأولى بعد اتهامه له بالخيانة

قال قائد مجموعة فاغنر يفغيني بريغوجين، اليوم السبت، إن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين “أخطأ بشدة” باتهامه مقاتلي مجموعته بالخيانة، مؤكدا أن قواته “لن تستسلم”.

وأكد بريغوجين في تسجيل صوتي أنه “فيما يتعلق بخيانة الوطن أخطأ الرئيس بشدة. نحن وطنيون”. وأضاف “لن يستسلم أحد بناء على طلب الرئيس أو الأجهزة الأمنية أو أي كان”.

وهذه هي المرة الأولى التي يهاجم فيها بريغوجين بوتين شخصيًّا.

وأشار إلى أنه ورجاله يرفضون أوامر الرئيس فلاديمير بتسليم أنفسهم، قائلا: “لا أحد من مقاتلي المجموعة يرى نفسه مذنبا أو يرغب في تسليم نفسه بناء على طلب الرئيس الروسي وهيئة الأمن الفدرالي”.

وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قد قال في خطاب استثنائي نقله التلفزيون الرسمي، اليوم السبت، إن التمرد المسلح لمجموعة فاغنر العسكرية الخاصة “خيانة”، وإن الرد على العصيان والتمرد سيكون صارما وقاسيا.

وأضاف بوتين “نواجه تمردا مسلحا، وهناك من تم جرهم بالخداع للانضمام إليه، وهذا التمرد المسلح طعنة في الظهر وسندافع عن دولتنا، ونواجه الخونة الذين يسعون إلى مصالحهم الشخصية على حساب أمن البلاد”.

ودعا قائد مجموعة فاغنر أمس الجمعة، إلى انتفاضة على قيادة الجيش الروسي بعدما اتهمها بقتل عدد كبير من مقاتليه بقصف استهدف مواقع خلفية لهم في أوكرانيا، وهو اتهام نفته وزارة الدفاع الروسية، مطالبة مقاتلي يفغيني بريغوجين باعتقاله بتهمة الدعوة إلى تمرد مسلح.