اندلاع نيران بخزان وقود بمستودع نفط في فورونيج الروسية (فيديو)

يحاول رجال الإطفاء في منطقة فورونيج الروسية إخماد نيران اندلعت في خزان وقود داخل مستودع نفط.

وقال ألكسندر جوسيف حاكم المنطقة، اليوم السبت، إن أكثر من 100 رجل إطفاء و30 وحدة من المعدات يعملون في موقع الحريق.

وقال ألكسندر جوسيف: “في إطار عملية ضد الإرهاب، تنفذ القوات المسلحة للاتحاد الروسي إجراءات قتالية عملياتية لازمة في منطقة فورونيج. سأواصل تقديم معلومات حول تطور الوضع”.

وتحدثت تقارير سابقة عن أن “مقاتلي فاغنر المتمردين سيطروا على منشآت عسكرية في منطقة فورونيج”.

وقال مصدر أمني روسي لوكالة رويترز في وقت سابق من اليوم السبت، إن مقاتلي مجموعة فاغنر العسكرية الروسية الخاصة سيطروا على منشآت عسكرية في مدينة فورونيج التي تبعد نحو 500 كيلومتر جنوب موسكو.

وفي أعقاب ما وصفته السلطات الروسية بأنه “تمرد” من رئيس مجموعة فاغنر، أفادت تقارير بنشوب قتال في منطقة فورونيج جنوب غرب البلاد.

وتقع هذه المنطقة، وهي مركز إقليم يحمل نفس الاسم، على بعد حوالي 470 كيلومترا من العاصمة الروسية موسكو، قرب منتصف الطريق بين موسكو وروستوف-أون-دوف، التي سيطرت قوة فاغنر بالفعل على منشآت عسكرية فيها.