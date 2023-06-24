الكرملين يرد على أنباء عن خروج بوتين من موسكو

نقلت وكالة الإعلام الروسية، اليوم السبت، عن المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف قوله إن الرئيس فلاديمير بوتين يباشر مهام عمله من الكرملين.

ونفى الكرملين أنباء تفيد بمغادرة بوتين إلى مقر خاص خارج موسكو، قائلا إنه يمارس مهامه من مقره الرئاسي.

وتعهد بوتين في وقت سابق اليوم بسحق تمرد مسلح لمجموعة فاغنر العسكرية الخاصة.

كما نقلت وكالة تاس الروسية، عن مجلس الأمن الروسي، نفيه مغادرة نائب رئيس المجلس دميتري ميدفيديف ومساعديه موسكو، مؤكدا أنهم موجودون في أماكن عملهم.

وكان قائد مجموعة فاغنر يفغيني بريغوجين قد طالب وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو ورئيس هيئة الأركان العامة فاليري جيراسيموف، بالقدوم إليه للقائه في روستوف، وهي مدينة قريبة من الحدود مع أوكرانيا قال إنه سيطر عليها. وتعهد بريغوجين بالإطاحة بهما بسبب ما وصفه بأنه قيادة كارثية للحرب على أوكرانيا.