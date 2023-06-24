الجيش الروسي يوجه مناشدة إلى مقاتلي مجموعة فاغنر

تعهدت وزارة الدفاع الروسية، اليوم السبت، بضمان سلامة مقاتلي مجموعة فاغنر إذا انسحبوا من “المغامرة الإجرامية” لرئيسهم يفغيني بريغوجين الذي بدأ تمرّدًا على هيئة الأركان الروسية.

وقالت الوزارة، في بيان اليوم السبت “نناشد مقاتلي فرق فاغنر. لقد تم خداعكم وجركم إلى مغامرة بريغوجين الإجرامية والمشاركة في تمرد مسلح. لقد أدرك العديد من رفاقكم من عدة فرق خطأهم، وطلبوا المساعدة في ضمان إمكانية العودة بأمان إلى أماكن انتشارهم الدائم. من جانبنا، قدمنا المساعدة لجميع المقاتلين والقادة الذين تقدموا بطلبات”.

وأضافت الوزارة “تواصلوا مع ممثلين لوزارة الدفاع الروسية ووكالات إنفاذ القانون في أسرع وقت ممكن”.

وتابعت “نحن نضمن سلامة الجميع”، مشيرة إلى أن “العديد” من مقاتلي فاغنر تواصلوا معها لطلب العودة إلى ثكناتهم.

وكان قائد مجموعة فاغنر قد دعا أمس الجمعة إلى انتفاضة على قيادة الجيش الروسي بعدما اتهمها بقتل عدد كبير من مقاتليه بقصفٍ استهدف مواقع خلفيّة لهم في أوكرانيا، وهو اتّهام نفته موسكو مطالبة مقاتلي يفغيني بريغوجين باعتقاله بتهمة الدعوة إلى تمرّد مسلح.