سياسة

البيت الأبيض: نراقب الوضع في روسيا وبايدن اطلع على ما يجري هناك

مركبات أمنية أمام برج سباسكايا في الكرملين وسط موسكو بعد إعلان قائد فاغنر التمرد (رويترز)
24/6/2023

قال متحدث باسم الرئاسة الأمريكية إن البيت الأبيض يراقب الوضع في روسيا إثر تمرد مجموعة فاغنر على قيادة الجيش الروسي، مشيرا إلى أن الرئيس الأمريكي جو بايدن أطلِع على ما يجري هناك.

وصرح آدم هودج المتحدث باسم مجلس الأمن القومي بالبيت الأبيض “نحن نراقب الوضع وسنتحدث مع حلفائنا وشركائنا بشأن هذه التطورات”.

وكانت موسكو قد اتهمت يفجيني بريغوجن قائد مجموعة فاغنر بالدعوة إلى “تمرد مسلح”.

وقالت شبكة “سي إن إن” الأمريكية إن مسؤولين أمريكيين تحدثوا في وقت مبكر من يناير/كانون الأول الماضي عن وجود صراع داخلي بين فرقة فاغنر العسكرية الخاصة والحكومة الروسية، وقد عملوا على جمع المعلومات ومراقبة الأحداث بشكل دقيق.

وأضافت الشبكة أنه “عندما توقف الصراع قليلا في وقت سابق من هذا العام، أعلن كبار المسؤولين الأمريكيين أنهم لاحظوا توتراً بين الكرملين وبريغوجن. وقالوا إنهم يعتقدون أن هذا التوتر سيزداد خلال الأشهر القادمة”.

وفي يناير/كانون الأول، صرح مسؤول كبير في البيت الأبيض أن فرقة فاغنر تصبح شيئا فشيئا “مركز قوة منافس للجيش الروسي والقوات العسكرية الروسية الأخرى”.

المصدر : الجزيرة مباشر + سي إن إن + وكالات