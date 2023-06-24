البيت الأبيض: نراقب الوضع في روسيا وبايدن اطلع على ما يجري هناك

قال متحدث باسم الرئاسة الأمريكية إن البيت الأبيض يراقب الوضع في روسيا إثر تمرد مجموعة فاغنر على قيادة الجيش الروسي، مشيرا إلى أن الرئيس الأمريكي جو بايدن أطلِع على ما يجري هناك.

وصرح آدم هودج المتحدث باسم مجلس الأمن القومي بالبيت الأبيض “نحن نراقب الوضع وسنتحدث مع حلفائنا وشركائنا بشأن هذه التطورات”.

وكانت موسكو قد اتهمت يفجيني بريغوجن قائد مجموعة فاغنر بالدعوة إلى “تمرد مسلح”.

بسبب قصف معسكرات قواته .. قائد فاغنر يعلن في تسجيل صوتي على حسابه عبر تلغرام تمرد قواته على قيادة الجيش الروسي ووزارة الدفاع الروسية تنفي قصف المعسكرات وتصفه باستفزاز إعلامي#الجزيرة_مباشر | #الحرب_الروسية_الأوكرانية pic.twitter.com/oh3FTOvVhr — الجزيرة مباشر (@ajmubasher) June 24, 2023

وقالت شبكة “سي إن إن” الأمريكية إن مسؤولين أمريكيين تحدثوا في وقت مبكر من يناير/كانون الأول الماضي عن وجود صراع داخلي بين فرقة فاغنر العسكرية الخاصة والحكومة الروسية، وقد عملوا على جمع المعلومات ومراقبة الأحداث بشكل دقيق.

وأضافت الشبكة أنه “عندما توقف الصراع قليلا في وقت سابق من هذا العام، أعلن كبار المسؤولين الأمريكيين أنهم لاحظوا توتراً بين الكرملين وبريغوجن. وقالوا إنهم يعتقدون أن هذا التوتر سيزداد خلال الأشهر القادمة”.

وفي يناير/كانون الأول، صرح مسؤول كبير في البيت الأبيض أن فرقة فاغنر تصبح شيئا فشيئا “مركز قوة منافس للجيش الروسي والقوات العسكرية الروسية الأخرى”.