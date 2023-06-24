اشتباكات عنيفة بين الجيش والدعم السريع في السودان

شهدت العاصمة السودانية الخرطوم، اليوم السبت، إطلاقا للنار من أسلحة مختلفة وانفجارات، رافقها تحليق متواصل للطيران الحربي.

وأفاد شهود باندلاع اشتباكات عنيفة بين قوات الاحتياطي المركزي التابعة للشرطة السودانية وقوات الدعم السريع، بعد محاولة الأخيرة دخول مقر تلك القوات بجنوب الخرطوم.

وتجددت الاشتباكات في ولاية جنوب دارفور بين الجيش وقوات الدعم السريع، مع إطلاق قذائف بشكل عنيف باتجاه عدد من المناطق.

وشهد السودان، أمس الجمعة، خروج مسيرات شعبية في عدة مناطق. وعلق رئيس حركة تحرير السودان مصطفى تمبور عليها قائلا إن “خروج الشعب السوداني يعتبر تفويضا للقوات المسلحة لاستخدام القوة المميتة لحسم الدعم السريع”، على حد تعبيره.

وفي الأيام القليلة الماضية، اشتد القتال أيضا بين الجيش وقوات الدعم السريع في مدينة نيالا عاصمة ولاية جنوب دارفور وإحدى أكبر مدن السودان.

واستمرت الاشتباكات أمس الجمعة في جنوب نيالا، ويوجد احتمال ظهور جبهة جديدة للقتال في جنوب كردفان، حيث تسيطر الحركة الشعبية لتحرير السودان -شمال على بعض المناطق. وكان الجيش قد اتهم الحركة في وقت سابق من الأسبوع بانتهاك اتفاق هدنة قائم منذ فترة طويلة.

وفي وقت سابق، أعلنت الولايات المتحدة الأمريكية أنها أرجأت المحادثات الهادفة إلى وقف العنف في السودان، لأنها “لا تحقق النجاح المنشود بشكلها الحالي”.

وتوسطت السعودية والولايات المتحدة في اتفاقات لوقف إطلاق النار بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع، خلال محادثات بمدينة جدة السعودية.